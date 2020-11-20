“唐敖庆星”命名仪式在京举行

人民网北京11月20日电 11月18日，由何梁何利基金会、国家自然科学基金委员会（以下简称自然科学基金委）、中国科学院紫金山天文台和吉林大学联合主办的“唐敖庆星”命名仪式在北京举行。何梁何利基金会信托委员会主席朱丽兰、秘书长段瑞春，自然科学基金委党组书记、主任李静海，吉林大学校长张希，中国科学院紫金山天文台台长常进、近地天体团组首席科学家赵海斌，以及唐敖庆先生家属出席命名仪式，自然科学基金委各部门相关负责同志和有关人员以及吉林大学相关人员参加。命名仪式由自然科学基金委党组成员、秘书长韩宇主持。

李静海在致辞中深切缅怀了唐敖庆先生对科学基金事业所作的开创性贡献。他强调，唐敖庆先生是化学科学前沿的开拓者，也是我国科学基金事业的奠基人，是体现科学家精神的杰出代表。他毕生致力于科学基金制的改革和我国基础研究事业的发展，他对科学基金制的内涵认识深刻，提出了许多对科学基金和基础研究繁荣发展具有深远影响的思想观点。张希在致辞中表示，唐敖庆先生是著名的教育家和优秀教师的杰出代表。在吉林大学工作期间，唐敖庆先生曾长期担任吉林大学副校长、校长职务，带领吉林大学很早就开始践行教育和研究双中心理念。此次进行“唐敖庆星”命名，是对先生的永恒纪念，指引我们勇敢地拓展人类认知的边界，科教兴国，惠泽世界。

在命名仪式上，何梁何利基金信托委员会秘书长段瑞春宣读“唐敖庆星”国际命名公报；中国科学院紫金山天文台近地天体团组首席科学家赵海滨介绍“唐敖庆星”发现和轨道运行情况；中国科学院紫金山天文台台长常进向家属颁送“唐敖庆星”国际命名公报、命名证书、星照片和轨道光盘并致辞。

小行星命名是一项国际性、永久性的荣誉，是世界公认的一项殊荣。该小行星由中国科学院紫金山天文台于2007年5月19日发现、国际编号为218914号。2019年5月何梁何利基金评选委员会推荐命名“唐敖庆星”，并于2020年1月9日荣获国际小行星命名委员会批准，将其正式命名为“唐敖庆星”，以表彰中国科学院院士、自然科学基金委第一任主任、原吉林大学校长唐敖庆在教育和科学研究领域所作出的杰出贡献。

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