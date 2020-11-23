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长沙望城区：特色小吃迈向“精优特”

2020年11月23日15:03  来源：新华网
 

长沙市望城区湘江特色古镇里，有许多历史悠久的特色食品小作坊。邱氏腐乳、黄药子酒、黄金园粉丝、陶蔬恋坛子菜、郭福娭毑甜酒、彭氏扣肉是其中六大代表。

近年来，望城区市场监管局着眼民生、合规指导服务，将非遗文化特质与食品生产加工小作坊监管工作有机结合，把特色小作坊培育成具有示范意义的“望城非遗六品”，引导它们向“精优特”方向发展。

2017年，长沙市颁布实施食品小作坊负面清单，对包括腐乳类发酵性豆制品采取限制生产许可。在望城区市场监管局的帮助下，邱氏腐乳作坊不断改进完善，借助电商平台积极扩大销售，生产经营不断上新台阶。望城区邱氏腐乳负责人邱舟介绍，今年又花50万元改造生产车间，在靖港古镇、铜官草市新开两家品牌门店。

在望城铜官窑，陶蔬恋坛子菜声名远扬。“老技艺、老陶坛、老地窖是陶蔬恋坛子菜缺一不可的要素。”陶蔬恋坛子菜负责人李旭介绍，通过变厂为坊，将原有的800多米恒温高湿的酱菜地窖与加工制作区连接起来，并按食品生产要求调整布局和设置，重新设计产品包装，推出了独具风味的酱香浓郁悠长、鲜亮脆爽的“窖藏坛子菜”，迅速打开市场。

经过持续改造，望城区“非遗六品”小作坊陆续实现“生产环境干净、生产过程合规、文化宣传上墙、人员意识到位”的要求，并取得了食品小作坊许可证。

望城区市场监管局党组书记、局长朱飞跃表示，目前的工作重心之一就是因地制宜规划发展小作坊，探索在靖港、铜官等地靠近古街集镇区域设立食品特色小作坊集聚区，做强做活本地特色食品产业。

望城区金山桥“彭家老屋梅菜扣肉”第四代传承人彭波，做了十几年厨师。他传承祖父秘制“彭氏扣肉”技艺并不断改良，还把自己制作扣肉的过程拍成短视频，吸引了众多粉丝“围观”。望城区市场监管局指导“彭氏扣肉”找准市场定位，帮其在区内各旅游景点推介，产销量不断攀升，老牌子焕发了新活力。靖港香干、靖港八大碗、糖油粑粑、米豆腐、香辣鱼尾等特色产品，现在也发展得红红火火。

望城区市场监管局将继续科学引导地方食品小作坊合规生产、合法经营，推动地方食品产业发展和食品安全水平提升，为湘江古镇群特色文旅金字招牌增光添彩。（徐步城）

(责编：车柯蒙、孙阳)
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