原标题：猎豹移动Q3财报：Non-GAAP归属股东净利润2.66亿元，工具业务成功转型

北京时间11月24日，猎豹移动发布2020年Q3财报。2020年第三季度，公司总收入为3.65亿元，超过上季度指引。本季度，Non-GAAP归属猎豹移动股东净利润为2.66亿元；在支付分红2亿美元之后，公司现金储备及长期投资38.49亿元，保持强劲。

本季度，工具业务收入1.86亿元，与上季度基本持平。移动娱乐业务收入1.58亿元，受Google海外合作暂停广告合作的持续影响，环比减少12.1%。

值得说明的是，经过近三个季度业务重心转向国内市场，持续减少广告、改善用户体验和促成长期健康发展等措施，工具业务收入趋于稳定。本季度，PC毒霸会员充值同比翻了14倍，环比上升42%；会员日充值金额占比PC日收入过半，标志着广告模式向会员模式转型的成功。此外，国内移动工具收入也恢复了环比上涨。第三季度，eCPM的改善推动国内移动工具收入环比增加了7%。

现金储备及长期投资方面，公司依旧保持强劲。在支付分红2亿美元之后，截至2020年9月30日，猎豹移动拥有现金及现金等价物、受限资金及短期投资15.95亿元，以及长期投资22.54亿元。这为猎豹移动围绕以安全效率工具和坚定机器人与AI场景应用方向的长期发展、创造全新增长引擎奠定坚实基础。

AI业务方面，在商场场景，经过多个季度的持续投入和布局，猎豹商场机器人已呈现规模化效应，成为行业中的领先者。截止目前（11月20日），猎豹商场机器人已经形成覆盖全国35个城市，1015家商场，8965名机器人上岗的服务网络。

除了商场场景，本季度，猎豹AI和机器人业务开始在酒店、教育等核心场景发力。而聚焦商场、酒店、教育场景，持续深耕、打透，成为AI和机器人业务的未来增长点。

(责编：任妍、孙阳)