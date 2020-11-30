税收业务融合办 营商环境“活起来”

“真没想到，从工商登记到领出发票，全程只花了半个小时，而且不用担心漏项。”不久前，宁波一家民营公司负责人在市场监管部门刚完成注册登记，便被告知企业信息已共享至税务部门的企业开办“零见面”平台，后续涉税业务会在该平台自行流转办结。

据了解，企业从申请工商设立登记到办结申领增值税发票业务，涉及登记信息确认、发票票种核定等10项涉税细分业务。为满足纳税人高效办理需求，宁波市税务部门创新“场景+”模式，推出“新办套餐”服务，将碎片化业务整合成一个纳税人办税场景，后台通过智能抓取共享信息，自动完成业务审批办理，实现线上受理“零见面”，发票邮寄可达；线下一窗受理、一表集成、发票立等可取，全流程1小时内可办结。

除了新办登记这一场景外，当地税务部门不断丰富高频办税业务的“套餐式”服务，目前已将企业注销、关联税费种认定等办税场景进行了“场景+”业务整合，把纳税人需要填写的多张表单，通过数据抽取和归集整合到一个页面上，大大简化了纳税人需要提供的涉税资料，为纳税人提供了“一次申请、一并办结”的极简办税体验。

“套餐式、集约化税务服务的推出，是我们基于纳税人视角，持续简并、优化办税场景的业务革新。”国家税务总局宁波市税务局征管和科技发展处处长何金泉表示。

据悉，为了持续优化自助办税体验，宁波市税务部门聚焦“放管服”改革堵点难点，向信息技术借智借力，还推出了“甬税码”“智能办税体检报告”等一系列集成化创新举措，进一步“放活”税收营商环境。（牛广文）

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