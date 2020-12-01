六款5G垂直应用产品在京发布

11月28日，由广东闽惠融集团主办的“智造融合·遇见未来”5G应用产品发布会在京举行，集团董事长陈永盛致欢迎词，集团董事会主席、CEO陈聪霖发言，并发布了由公司自主研发的六款5G垂直应用产品：5G企业专网分布式微型基站、光伏电站专项设备供应、海扶相阵超声手术刀、超声波塑形仪、爱定制3D扫描仪和5G农合云农场AI（人工智能）智能设备。
专家称，5G垂直应用将极大促进各行业创新、丰富市场业态和优化用户体验。“5G+”是构筑第四次工业革命的重要基石，它不仅是万物智联的先决条件，也是技术创新的催化剂，是经济发展的新动能。5G专网的核心技术之一是网络切片，能建置多个虚拟网络，并针对特定网络切片的服务和流量进行定制和优化，实现专网上针对不同用户需求和用途提供不同的网络，使网络运作最优化。
据介绍，闽惠融研发的专网分布式微型基站在网络切片技术开发应用领域走在了前列，可解决不同用户的需求，实现5G信号最优覆盖。目前，该产品已在全国2800多个区县试安装，具有效率高、体积小、重量轻、耗电量小等特点。同时，该产品具有对流制冷、自然散热的特点，可用于低容量需求。
闽惠融光伏电站专项设备可解决海量微机站分布的高耗电问题，目前已在全国铺装250多万平方米，预铺装2000万平方米。海扶相阵超声手术刀是闽惠融研发的一款医用产品，具有切割、凝闭和止血作用，是治疗子宫肌瘤等疾病的专用设备，不仅对肌瘤切割作用显著，而且能对一些癌细胞进行精确治疗。
另外，闽惠融与中科院声学研究所研究员原建平团队合作研发的超声波塑形仪，由电动椅、按摩机器人、超声波核心控制系统、5G信号平台四大模块组成，可通过手机软件完成交互。5G农合云农场AI智能设备适用于创新型农业生产。
业内人士认为，如果说4G改变生活，那么5G将改变社会。5G将逐步进入各行业的生产环节，对资源配置、产品结构、生产效益，甚至运营模式等带来巨变。同时，5G在促进社会治理方面具有突出作用。5G结合人工智能技术，以及无人机、传感器等，可大幅提升城市治理水平。（光明日报全媒体记者 刘坤）
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