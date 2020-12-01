政商大咖云集搜狐财经峰会 解读后疫情时代“危”与“机”

11月26日，2020搜狐财经峰会在京举行，政商大咖解析“十四五”规划、疫情后消费态势、双循环新经济、农业农村建设等政策热点。搜狐公司董事局主席兼首席执行官张朝阳表示，每个人都要寻求逆势成长，“危”与“机”共存，变化并非都是不好的，因此要更加勤奋工作，用天空视角审视全局、寻求突破。

围绕“中国经济的韧性”主题，十一届全国人大常委、财经委员会副主任、国家统计局原副局长贺铿认为，经济在明年恢复到正常水平是肯定的，同时增速会比去年高，甚至高一倍。中国国际经济交流中心副理事长、商务部原副部长魏建国表示，疫情后会有四个大的“东移”，即技术东移、制造业东移、资本东移和人才东移。他指出，在双循环发展中，要注意打造市场化、法制化、国际化的营商环境。

北京大学国家发展研究院院长姚洋分享的主题是《十四五开局之年的改革与经济增长前景》，他建议，可从自主技术、新型城镇化、公共服务均等化、绿色发展四个方面入手，着力打造“十四五”期间的四大增长点。乡村发展基金会联合创始人、浙江大学中国农村发展研究院国际院长陈志钢认为，中国经济在疫情冲击下展现出特殊的韧性，农业农村发展也是经济内循环的重要引擎，农村消费需求可能是形成国内大循环的重要基础。

在中国人民大学副校长刘元春看来，未来五年很重要的问题是，后疫情时代如何修复疫情所带来的结构性、趋势性、深层次变化。他预计，到2020年底，中国人均GDP将达到1.1万美元，到2025年，中国人均GDP将达到1.37万美元。

中国国际经济交流中心副理事长、复旦大学特聘教授黄奇帆认为，在新冠疫情冲击之下，百年未有之大变局在经济层面主要有三点体现，一是世界在变，我们已经进入第四次工业革命；二是中国在变，中国已经成为世界第二大经济体；三是中国与世界的关系在变，中国由被动接受国际经济波动、被动接受全球治理体系和治理规则，向主动参与国际宏观经济政策协调，主动参与全球治理体系变革转变。

黄奇帆认为，大变局又有五变、五不变。一是全球化的具体表现形式会有所变化，但大趋势不会变；二是世界经济增长分化加剧，但经济中心东移的大趋势不会变；三是新一轮科技革命和产业变革的特征和理念可能会有新的变化，但引发人类社会深刻变革的大趋势不会变；四是中国经济的发展格局会发生新变化，但改革开放大趋势不会变；五是中国经济增速将适度放缓，但内在的巨大活力潜力不会变。

峰会期间，企业嘉宾围绕“创新带动产业升级”的主题展开探讨，长安汽车董事长朱华荣，华为消费者云服务总裁张平安，华夏银行行长张健华，科大国盾量子总裁赵勇分享了各自的观点。在“后疫情时代的消费重振”主题中，汾酒集团董事长李秋喜，嘉禾一品董事长刘京京，拼多多副总裁狄拉克，杭州谦寻公司总裁赵冉发表演讲。在“价值论道”环节，华泰保险董事长、中国企业家协会副会长王梓木与大家论道“价值公司”，分享了一家美好公司需要具备的特质。

峰会尾声，入世谈判首席代表、博鳌亚洲论坛前秘书长龙永图表示，中国入世的经验证明，一个国家只要奉行开放的政策、信守对于国际规则的承诺，这个国家就会发展，一个国家的发展也将会有利于其他国家的发展。“我相信明年将会是一个好的年份，只要我们抓住机遇，中国就能对人类、对世界做出更大的贡献。”（记者 战钊）

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