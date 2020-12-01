人民网>>财经

政商大咖云集搜狐财经峰会 解读后疫情时代“危”与“机”

2020年12月01日10:44  来源：光明网
 

　　11月26日，2020搜狐财经峰会在京举行，政商大咖解析“十四五”规划、疫情后消费态势、双循环新经济、农业农村建设等政策热点。搜狐公司董事局主席兼首席执行官张朝阳表示，每个人都要寻求逆势成长，“危”与“机”共存，变化并非都是不好的，因此要更加勤奋工作，用天空视角审视全局、寻求突破。

　　围绕“中国经济的韧性”主题，十一届全国人大常委、财经委员会副主任、国家统计局原副局长贺铿认为，经济在明年恢复到正常水平是肯定的，同时增速会比去年高，甚至高一倍。中国国际经济交流中心副理事长、商务部原副部长魏建国表示，疫情后会有四个大的“东移”，即技术东移、制造业东移、资本东移和人才东移。他指出，在双循环发展中，要注意打造市场化、法制化、国际化的营商环境。

　　北京大学国家发展研究院院长姚洋分享的主题是《十四五开局之年的改革与经济增长前景》，他建议，可从自主技术、新型城镇化、公共服务均等化、绿色发展四个方面入手，着力打造“十四五”期间的四大增长点。乡村发展基金会联合创始人、浙江大学中国农村发展研究院国际院长陈志钢认为，中国经济在疫情冲击下展现出特殊的韧性，农业农村发展也是经济内循环的重要引擎，农村消费需求可能是形成国内大循环的重要基础。

　　在中国人民大学副校长刘元春看来，未来五年很重要的问题是，后疫情时代如何修复疫情所带来的结构性、趋势性、深层次变化。他预计，到2020年底，中国人均GDP将达到1.1万美元，到2025年，中国人均GDP将达到1.37万美元。

　　中国国际经济交流中心副理事长、复旦大学特聘教授黄奇帆认为，在新冠疫情冲击之下，百年未有之大变局在经济层面主要有三点体现，一是世界在变，我们已经进入第四次工业革命；二是中国在变，中国已经成为世界第二大经济体；三是中国与世界的关系在变，中国由被动接受国际经济波动、被动接受全球治理体系和治理规则，向主动参与国际宏观经济政策协调，主动参与全球治理体系变革转变。

　　黄奇帆认为，大变局又有五变、五不变。一是全球化的具体表现形式会有所变化，但大趋势不会变；二是世界经济增长分化加剧，但经济中心东移的大趋势不会变；三是新一轮科技革命和产业变革的特征和理念可能会有新的变化，但引发人类社会深刻变革的大趋势不会变；四是中国经济的发展格局会发生新变化，但改革开放大趋势不会变；五是中国经济增速将适度放缓，但内在的巨大活力潜力不会变。

　　峰会期间，企业嘉宾围绕“创新带动产业升级”的主题展开探讨，长安汽车董事长朱华荣，华为消费者云服务总裁张平安，华夏银行行长张健华，科大国盾量子总裁赵勇分享了各自的观点。在“后疫情时代的消费重振”主题中，汾酒集团董事长李秋喜，嘉禾一品董事长刘京京，拼多多副总裁狄拉克，杭州谦寻公司总裁赵冉发表演讲。在“价值论道”环节，华泰保险董事长、中国企业家协会副会长王梓木与大家论道“价值公司”，分享了一家美好公司需要具备的特质。

　　峰会尾声，入世谈判首席代表、博鳌亚洲论坛前秘书长龙永图表示，中国入世的经验证明，一个国家只要奉行开放的政策、信守对于国际规则的承诺，这个国家就会发展，一个国家的发展也将会有利于其他国家的发展。“我相信明年将会是一个好的年份，只要我们抓住机遇，中国就能对人类、对世界做出更大的贡献。”（记者 战钊）

(责编：车柯蒙、孙阳)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

统计局：11月份三大采购经理指数均位于年内最高点　　人民网北京11月30日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，11月份，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.1%、56.4%和55.7%，高于上月0.7、0.2和0.4个百分点，三大指数均位于年内最…【详细】

财经

两部委：12月新增370条实行市场调节价的国内航线　　人民网北京11月27日电 （记者乔雪峰） 近日，民航局会同国家发展改革委印发《关于进一步深化民航国内航线运输价格改革有关问题的通知》（以下简称《通知》），明确自2020年12月1日起，放开3家以上（含3家）航空运输企业参与经营的国内航线的旅…【详细】

财经

国家统计局：工业企业累计利润增速年内首次由负转正　　人民网北京11月27日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，1—10月份，规模以上工业企业实现利润50124.2亿元，同比增长0.7%，1—9月份为下降2.4%，累计利润同比增速年内首次由负转正。10月份，规模以上工业企业实现利润总额6…【详细】

财经

发改委：将出台一批解决老年人运用智能技术的有效措施　　人民网北京11月26日电 （记者乔雪峰） 近期相继发生了老人无法出示健康码进站遭拒、94岁老人被抬进银行做人脸识别，还有老人不会使用手机支付无法将医保等多起“老人被高科技抛弃”事件。如何解决此类现象，保证老年群体生活的便利性？ 11月2…【详细】

财经

发改委：合理保留老年人熟悉的传统服务方式　　人民网北京11月26日电 （记者乔雪峰）当前，我国老龄人口数量快速增长，伴随着进入信息化、智能化时代，整个社会如何帮助老年人跨过“数字鸿沟”，共享数字信息发展引发高度关注。 11月26日，国新办举行了《关于切实解决老年人运用智能技术困难…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved