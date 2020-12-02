CVCA推出《中国PE/VC经典投资案例集》

12月1日，由中华股权投资协会（CVCA）出品的《中国PE/VC经典投资案例集》新书发布会在北京举办，这是首部PE/VC行业经典投资案例集，为行业标准背书。《中国PE/VC经典投资案例集》的涉及面之广、参与机构之多，尚数行业首次。

CVCA案例审核工作组成员德弘资本董事长刘海峰、TPG中国管理合伙人孙强、鼎晖投资董事长吴尚志、启明创投创始主管合伙人邝子平受邀出席，共同回顾《中国PE/VC经典投资案例集》的编撰历程，畅谈出版发行的初衷与意义。

CVCA汇聚了一批投资界的领军人物，现有上百家常规会员及联席会员公司，他们在过去30年中，投资扶持了一大批中国经济腾飞中产生的明星企业。在理事会全体同仁的共同努力下，《中国PE/VC经典投资案例集》（中、英文）于2020年12月1日正式出版发行。该案例集的编撰历时3年之久，汇集36个行业经典案例，且所有案例均由项目主导者或投资方亲自撰写，案例审核工作组协助编审完成。

刘海峰表示，从上世纪90年代至今，中国PE/VC经历了30年的发展，我们一直参与其中，我们希望通过真实阐释亲身经历的投资项目，详细讲述整个项目周期中的思考、策略和执行，不仅为大家呈现中国PE/VC投资历史，还可以为从业者带来借鉴，为推动行业发展做出贡献。

邝子平介绍到，入选案例均具备以高回报率完成全部退出，或上市之后价值远高于最近一轮融资估值，行业内具有极高的认知与认可度，对行业发展有积极推动及借鉴作用，以及通过技术创新或模式创新给社会带来价值等特点。

PE/VC在整体市场资源配置、促进产业升级和创新战略实施等领域发挥重要作用，已成为增强中国经济韧性和提升资本市场活力的重要力量。《中国PE/VC经典投资案例集》汇集了蒙牛乳业、阿里巴巴、顺丰速运、美团点评、深圳发展银行、中联重科、双汇、百济神州、青岛海尔、工商银行、小米集团、拼多多、百度、腾讯、百胜中国、唯品会等36个明星案例，覆盖医药健康、科技、互联网、金融、环保等多个创新型支柱产业。

吴尚志强调，对于案例的选择，我们案例审核工作组始终秉持公平、公正的原则，从专业的投资角度，以数据为准绳，以企业社会价值为导向，最终选出书中所呈现的36个案例。

值得一提的是，本书中所有案例均由项目主导者或投资方亲自协调撰写。此次，共有18家行业顶尖投资机构参与案例撰写，包括凯雷、TPG、华平投资、鼎晖投资、弘毅投资、红杉资本、IDG资本、启明创投、高瓴资本、中信资本、德弘资本、君联资本、光大控股、春华资本、中信产业基金、方源资本、贝恩资本、中华开发资本。

孙强表示，在这本书的编撰过程中，我们以工匠精神对每个案例进行精心打磨，希望这本书能经得起推敲和批判，成为新入行的PE/VC人真正可以参考和学习的范本。同时，我们也希望这本书可以让行业新人了解投资的真实路径，兢兢业业的做好每一个项目，为行业营造良好风气。

发布会现场，发言嘉宾也就其中的部分案例进行了深度剖析。蒙牛当时开创性的设立了AB类别股权结合红筹架构的交易结构，也是首次在中国重大的私募股权交易中引入对赌机制。对此，刘海峰介绍到，对赌是在管理层和投资人对企业估值存在差异，并希望建立有效的管理层激励机制的一种处理方法。同时，他强调，在一个冷静的市场中，理性的投资者应该通过搭建架构、设置合理的投资条款，保护双方利益。

孙强当时在华平的时候投资了58同城，他详细剖解了58同城的投资理念。他介绍到，华平决定投资时，58同城还没有销售，但团队在国外看到过类似的公司，非常看好分类广告这一赛道，因此以一个很快的速度完成了投资决策过程。同时，他强调，58同城为微小企业及个体经营者搭建了传播平台，让更多人实现了收入提升，其创造的社会效益不可估量。

在跨国并购领域，鼎晖投资经验颇丰，双汇、远大医药等经典案例均被收录在册。对此，吴尚志认为，跨国并购是中国企业增长后的一个自然结果，跨国公司的生态模式对企业的发展有颇多益处。跨国并购中，在“双循环”的基础上，可最大程度的发挥企业间的协同效应。同时，他认为，外部环境对跨国并购的影响较大，但交易过程中可以根据政策、市场等变化，重新优化。

退出是PE/VC投资闭环的最后一环，也是关键一环。对此，邝子平分享了自己的经验，他认为，由于VC的投资周期比较长，在企业健康成长的过程中，如果企业估值有很大的提升，可以在不影响企业平稳发展的情况下实现部分退出，这样可以保证整个基金的现金回报。（记者王小伟）

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