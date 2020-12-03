助力构建优质招聘生态 2020中国雇主品牌盛典拉开序幕

2020年，面对经济形势变化与招聘行业的不确定性，“育新机、开新局”成为发展主调。据悉，58同城主办的2020中国雇主品牌盛典系列活动12月正式拉开了序幕。以“破局立新 聚势共生”为主题，活动将发布四大智库报告，并揭晓4大类7项雇主榜单奖项，同时相继在北京、深圳、广州、杭州等多个城市举办颁奖盛典，还将陆续开展星光之夜等雇主活动，助力构建优质招聘生态。

今年以来，“稳企业、保就业”成为全社会共同关注的话题。据介绍，58同城2020中国雇主品牌盛典增设了“‘护航2020’企业社会价值榜”，包括2020“抗疫勇为”最佳公益实践雇主、2020最具民生贡献雇主、2020大学生就业贡献杰出雇主三大子榜单。

2020年12月起，58同城2020中国雇主品牌盛典系列活动将在全国百城陆续开展。其中，北京、深圳、广州、杭州、南宁、大连、东莞、福州、合肥、石家庄、济南、太原、青岛等多地将举办行业论坛。同时，58同城?招聘作为平台方也将从自身业务及产品布局、保就业服务等层面，为行业发展提供指引。

同时，在对丰富行业大数据研究以及广泛的雇主数据调研基础上，58同城将从12月开始，陆续发布四大招聘智库报告，针对求职者、蓝领就业、灵活用工就业、大学生雇主四大方面一一进行深入研究，全面洞察解读当下就业市场密切关注的数据和方向，为企业招聘方和求职者带来丰富详实的数据，也为高等院校研究和政府机构制定相应政策提供借鉴参考。（牛广文）

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