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一起教育科技登陆纳斯达克：市值近20亿美元

2020年12月07日10:59  来源：中国新闻网
 

12月4日，一起教育科技正式在纳斯达克挂牌上市，股票代码为“YQ”，发行定价10.50美元每ADS，首日收盘价报10.57美元/股，市值达到19.83亿美元。

美股正式交易后，一起教育科技成交活跃，盘中股价最高上涨至11.98美元/股，较发行价上涨14.10%，市值也一度超22.47亿美元。截至美股收盘，一起教育科技股价报收于10.57美元/股，上涨0.67%，市值19.83亿美元。

一起教育科技是一家提供“互联网+”解决方案智能教育公司，公司旗下品牌一起作业为全国超过90万教师、5430万学生、4520万家长提供教学、学习和评测应用，目前服务全国7万所学校，覆盖全国三分之一的公立中小学。

沙利文(Frost &Sullivan)报告显示，一起教育科技旗下产品一起作业2020年上半年平均MAU(月活跃用户)为智慧课堂教育解决方案领域第一，规模大于其后四家企业的总和。同时，一起教育科技运用领先的校内教育布局，提供与学校教学相辅相成的在线K-12大班课外辅导服务，其网校业务也跻身行业前五。

数据方面，一起教育科技2019年净收入为4.06亿元，同比增长31%，2020年前三季度，公司净收入8.08亿元，大幅增长277%。

招股书显示，一起教育科技2020年10月的收入为1.32亿元，主要来自在线K-12课外辅导服务，一起教育科技从2020年1月1日到2020年11月26日，在线K-12课外辅导正价课程报名人次达到194.1万，是2019年同期约2.8倍。

一起教育科技的研发费用始终保持高增长。其2019年研发费用4.91亿元，同比增长23%，2020年前三季度，一起教育科技的研发投入达到4.23亿元，同比增长17%，占收入比为52%。

自2011年成立以来，一起教育科技先后获得真格基金、顺为资本、老虎基金、H Capital、淡马锡、DST、中信产业基金等多家知名投资机构融资。一起教育科技上市后，在资本、技术、市场的合力下，有望实现弯道超车，推动“互联网+教育”行业整体向前发展。

(责编：栗翘楚、孙阳)
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