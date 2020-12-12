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豌豆思维与清华大学出版社达成战略合作

2020年12月12日19:01  来源：人民网-财经频道
 

12月12日，豌豆思维与清华大学出版社达成战略合作，双方将共同出版《少儿思维丛书》，为中国2-12岁的孩子提供专业权威的思维启蒙类教材，并在现场签署了战略合作协议。同时，豌豆思维还将与清华大学相关院系、清华大学未来实验室，共同探索儿童数理思维启蒙方面的深度合作，共同推动中国数理思维人才的培养。

豌豆思维与清华大学出版社战略合作签约仪式

豌豆思维联合创始人兼总裁于大川表示：“‘数学是科学的皇后’，数学启蒙教育对国家而言极具战略意义，而事实上中国的数学启蒙教育刚刚起步，任重而道远。豌豆思维以数学思维为载体，培养世界小公民，为孩子从小打好数学基础，形成数学思维能力，为将来科技人才的培育奠定良好的素质基础。”

据悉，双方此次战略合作将从共同出版专业系统性思维教材起步。豌豆思维希望把多年在一线打磨的教学成果形成专业读物，让孩子在阅读中快乐学习。清华大学出版社则依托清华大学的综合优势，在多年的融合出版发展过程中积累了专业的产品研发团队。双方联手出版的系列《少儿思维丛书》，涵盖课程专业教材、教辅材料、课外读物等，将成为中国孩子思维启蒙教育图书的新高度，让孩子们在专业、科学、有趣的教育中更好地启迪思维、培养能力。

对于此次战略合作，清华大学出版社副社长庄红权表示：“数学不仅是认知世界的工具，更是未来信息时代的基石。而豌豆思维在数理思维启蒙领域拥有成功的产品、大量的学员和优秀的教学案例，这是我们展开全面合作的坚实基础。我们非常期待与豌豆思维一起，促进中国数理思维启蒙教育的发展，为孩子们带来专业、权威的思维读物，让更多孩子享受数理学习带来的乐趣。”

据了解，豌豆思维还将与清华大学未来实验室、清华大学相关院系等众多权威学术机构进行深度合作，一同研究启蒙教育相关课题。在培养优秀科技人才的共同目标下，豌豆思维将与清华大学不断探索更多元的合作方式，携手助力中国未来的科技腾飞。（牛广文）

(责编：任妍、孙阳)
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