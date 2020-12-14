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36氪WISE2020新经济之王大会落幕

2020年12月14日10:20  来源：光明网
 

　　12月8日-10日，36氪举办WISE2020新经济之王大会，通过十年演讲、十年对谈、十年圆桌、十年榜单以及新经济十年白皮书等内容，对新经济的过去十年进行盘点、未来十年进行展望。

　　36氪创始人刘成城表示，过去十年，新经济企业的成长速度、迭代速度都在变快，成长周期越来越短。同时，本土创业投资行业也在快速发展，36氪作为行业的见证者和参与者，一直在围绕创业投资做服务。

　　本次大会设有WISE2020新经济之王峰会、WISE2020未来城市峰会、WISE2020企业服务峰会、WISE2020佛山城市产业创新交流会、WISE2020新消费峰会、WISE2020 新智慧城市峰会、WISE2020医疗创新峰会、WISE2020新资本峰会八大会场，邀请了170多位新经济代表进行分享。

　　大会期间还发布了2010-2020中国新经济36位杰出贡献者、36位36岁以下了不起的创业者、新经济之王企业榜单、新经济之王机构榜单、2020年度创业者心中的十大新经济城市、2020影响未来的产品Great100等榜单，力图展现那些在过去十年对新经济的发展有着重要贡献的人和产品，并试图找到那些具有蓬勃新经济发展动能的城市和企业。

　　36氪还正式发布了《2011-2020年中国新经济十年回顾研究报告》，《报告》整体盘点了2011-2020十年间发生的新经济里程碑事件，并对十大代表性行业的发展历史、产业图谱进行了全面解读，也对“未来十年新经济的发展机遇在哪里”的问题进行了探索性的回答。

　　冯大刚表示，36氪报道内容的最终目标都是为了创新，是为了帮助这些大企业和小企业去连接，帮助公司和政府去连接，帮助公司和投资机构去连接，帮助公司和个人用户去连接。36氪在好的内容上的投入，本质上是为了服务。（一鸣）

(责编：栗翘楚、孙阳)
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