原标题：无人机、智能家居、房产经纪人培训……AI“赋”能不妨多一些

从能听懂人话的机器人、到没有营业员的无人商店、智能货柜，亦或是没有驾驶员的无人机送货、无人车载、全智能的家居系统……，人工智能正在不断刷新着各行各业的原始生态，为产业结构转型升级助力，越来越多的传统产业在新旧动能转换中，将人工智能作为转型升级的新动力。

赋能百业，传统行业不传统

如在金融产业中，AI以机器学习、知识图谱、自然语言处理、计算机视觉这四项技术应用较多，推动高精准、低成本风控成为现实；在教育产业中，AI+教育的发展开始加速，从语音评测到AI教学辅助再到自适应学习等方面，逐步渗透到教学的核心环节中去。

在家居领域，传统家电企业通过AI技术赋能传统产品，手机厂商以成熟技术和生态布局，构建与家庭大屏类设备的协同，互联网厂商将人工智能和内容服务深度结合，智能家居生态由此而生……。如今，全场景AI模式的智能家居设备已能实现一键启动，万物互联，产业链上下游雄赳赳气昂昂地参与到人工智能对传统家居的变革之中。

百舸争流的场景随之展开，以“AI+”为名，更多的应用场景被开发出来，以便更好地满足人的需求，这其中甚至包括了房产经纪行业——一个看似和人工智能关联较远的服务性产业。

日前，北京链家举办了首届社区百科AI讲盘大赛，这是一次面向内部经纪人的，基于其推出的AI讲盘训练产品的比拼，从23000多名经纪人中最终产生的9支经纪人队伍，在AI人工智能和真人双评委的评审下，完成了一场“人人大战”和与AI机器人战队对决的“人机大战”。

值得注意的是，在比赛中所使用的这款社区百科AI讲盘产品由北京链家学院与贝壳“小贝助手”联合打造，于今年7月正式推出，其目的就是以AI场景化实训解决房产经纪行业“带看质量不高、时间把控不好、讲解信息不全面、线下练习占用作业时间”等痛点，帮助房产经纪人练好讲盘带看这项基本功，

由于职业实践性强，“讲盘”这一技能需要大量的实战环境来练手、积累经验。北京某房产经纪品牌培训部负责人在接受记者采访时无奈表示：“讲盘能力很多时候要依靠‘老带新’，虽然经验传输直接鲜活，但囿于讲盘带看的实战机会的缺乏，加上讲盘好坏也缺乏统一的评判标准，所以能力提升较慢。”

而如今，AI经纪人讲盘培训的智能化设置更加有助于合格经纪人和优质服务品质的高效率生产。据介绍，社区百科AI讲盘产品为经纪人营造了多元化的培训场景，机器人小贝可以针对不同经纪人的特点“因材施教”。经纪人通过学习社区资料实战演练讲盘，小贝能够智能识别经纪人讲盘时的信息全面性、准确度、发音咬字、表达逻辑、讲盘流畅度、连贯性等核心要素，并在闯关结束后给出评分和反馈建议。“这一产品能够让经纪人精准知晓问题所在，从而更有针对性地进行练习提升，在高度还原真实场景的学习环境中，帮助经纪人收获快速成长。”北京链家相关负责人介绍。

这款产品自推出以来已在北京链家的经纪人群体中受到广泛认可，一位经纪人表示：“作为刚入行的新人，以前进行讲盘时心里总会发怵，和客户交流时担心自己的专业度不够，现在可以利用一切碎片时间，随时随地练习讲盘，大大提升了自己的专业能力和自信心。”

用数据“喂”出来的智能化

传统行业如何拥抱AI？关键在数据。

李开复曾对媒体公开表达观点，他认为，AI最重要的核心就是海量的数据，海量的数据就能带来更多新的应用。“AI要吃数据。如果你的公司正好有非常精准的数据，是海量、结构化、有标注且达成商业目标的数据，而且最好是只有你有别人没有的，那你的机会就来了。”

这也是北京链家用以打造社区百科AI讲盘产品的秘密武器。作为一款基于大数据的AI应用，社区百科AI讲盘产品是依托于链家和贝壳打造的，国内数据量最大、覆盖面最广、颗粒度最细的房屋信息数据库——楼盘字典，从而拥有了海量、真实的底层大数据。

在楼盘字典之外，社区百科AI讲盘产品还拥有一个特殊的数据库——由北京链家几千名一线员工搭建的“社区档案”。在“社区档案”中，每一个楼盘都拥有属于自己的一套完备的、个性化的档案资料。同时，借助贝壳大数据架构团队的技术支持，实现了人机对话技术与行业知识图谱的深度结合，从而让楼盘及社区信息可以全面、真实呈现。

从其官方公布的数据看，目前“社区档案”中的每个楼盘都有近100个题干标签，共超过4大题库238个问题，包含通用题库，商品房、公房、教育资源拓展题库等，从小区周边交通规划、商业人文配套、评估价格、落户政策等基础问题，再到教育资源等延展问题，形成了对北京6900多个社区信息的全面覆盖。

更重要的是，技术和算法的“互哺”还将促成应用深度的升级。

“AI越用越聪明，经纪人与AI的交互训练，这也是数据交互的一部分。有更多的经纪人在使用，就会产生更多场景中的数据，场景中的数据又会帮助人工智能在培训中应用得更好，由此形成正向的迭代驱动。”北京链家相关负责人解释说，“目前北京链家旗下有近20000名经纪人，按照这个数量，未来将产生不可估量的叠加带动效应。”

(责编：孙阳、夏晓伦)