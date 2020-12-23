世界品牌500强揭晓 43个中国品牌入选

人民网北京12月23日电 近日，由世界品牌实验室独家编制的2020年度(第十七届)《世界品牌500强》排行榜揭晓，中国共有43个品牌入选，包括国家电网、腾讯、海尔、中国南方电网、徐工等。其中，周大福、宝武钢铁、中国海油、北大荒和招商银行为今年新上榜品牌。
连续十七年发布的《世界品牌500强》，其评判依据是品牌的世界影响力，主要指品牌开拓市场、占领市场并获得利润的能力。按照品牌影响力的三项关键指标，市场占有率、品牌忠诚度和全球领导力，世界品牌实验室对全球约15000个知名品牌进行了综合评分，最终推出了世界最具影响力的500个品牌。
据了解，今年《世界品牌500强》共覆盖了50个行业。其中，汽车与零件行业共有35个品牌入榜，排名继续保持第一；食品与饮料行业今年有32个品牌上榜，排名第二；传媒行业相比去年减少2个，共有28个品牌上榜，与能源行业并列第三。其他入选数量排名靠前的行业还有互联网（24个）、零售（23个），分别位列第五和第六。
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