福建泉州：建立自然资源确权登记联席会议制度

据自然资源部官网消息，为加快推进自然资源统一确权登记工作，福建省泉州市日前下发《关于建立泉州市自然资源统一确权登记工作联席会议制度的通知》（以下简称《通知》），提出建立自然资源统一确权登记工作联席会议制度，研究解决自然资源统一确权登记工作中的复杂问题、重大事项及特殊个例。

《通知》明确，联席会议在市政府统一领导下，研究解决自然资源统一确权登记工作中的重大问题，负责调查工作的具体组织和协调。联席会议下设办公室，设在市自然资源和规划局，承担日常工作。市自然资源和规划局会同市生态环境局、农业农村局、水利局等负责跨县（市、区）（含泉州开发区、泉州台商投资区）自然资源保护地的通告、地籍调查工作；市财政局负责督促落实各县（市、区）（含泉州开发区、泉州台商投资区）将相关经费列入年度财政预算。各县（市、区）（含泉州开发区、泉州台商投资区）根据属地确权登记原则，承担本行政区范围内自然资源保护地、水流自然资源的通告、地籍调查工作，建立本地区自然资源统一确权登记工作机制，出台实施方案。（涂晓扬 刘燕婷）