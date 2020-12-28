着力民生工程建设 泉州：“多彩”交通编织幸福出行路

近年来，福建泉州致力于打造含常规公交、新能源公交“小蓝”、公共自行车“小黄人”、社区巴士“小白”、三轮车“小红”等为一体的“多彩交通”体系。这些便捷的交通工具，既丰富着泉州人的出行体验，也给来泉游客带来了别样的惊喜。

出行的选择多了，马路通了、宽了、美了。对泉州人来说，这份在路上的“幸福感”逐年增加。

在福建省公路通车里程排行榜上，泉州名列第一，基本实现了“十三五”交通运输发展专项规划提出的“泉州要环城高速闭合成环，实现369交通圈”目标，即实现城区30分钟、县域60分钟、市域90分钟通达。

此外，泉州火车站综合交通枢纽项目建成运营、全市2055个建制村100%通客车、厦沙高速公路安溪段和德化段正式通车……一批交通基础设施、公路建成投用。“十三五”期间，泉州持续加大对交通基础设施建设的投入，预计完成交通固定资产投资755亿元，综合交通路网更加便捷高效，运输服务更加优质便民。

截至2019年底，泉州市基本实现“县县通高速、镇镇有干线、村村通客车”，形成“一环两纵三横加联络线”高速公路网和“四纵三横四联”国省干线公路网。（陈玉玲 吴圳烽）