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大悦春风里盛大启幕，猎豹移动商场机器人助力打造智慧mall

2020年12月30日15:56  来源：东方网
 

2020年12月25日,大悦城控股旗下全新商业产品线——大悦春风里系列的开山首作,大兴大悦春风里盛大开业。500平超级体验场景“奇镜花园”、机器人刷脸领咖啡、现场做手冲咖啡的机器人“大师”……伴随焕新的商场环境、科技带来的生活美意,大悦春风里圣诞温暖绽放。

极致商业理想圣诞温暖绽放

大兴大悦春风里通过一个盒子、两个街区,打造多处美景,还原生活本真之美。开业现场,大兴大悦春风里以一场《奇境花园》的奇遇，将一座500平超级体验场景“奇镜花园”搬进商场，20米高擎天花树，7米高可开合的单株虞美人……不止如此,大兴大悦春风里在5大空间、入口、休息区、静静主题空间等，实现绿植超高覆盖率。

除了绿意盎然的商场环境,在业态层面,虽然今年受到疫情的影响,大兴大悦春风里依旧以95%的签约率、30%的全国与区域首进率、90%的开业率,坚定了区域商业赋能的信心,续写了大悦城品牌实力传奇。

机器人“迎宾团”来袭，吸睛式存在掀起围观热潮

作为大悦城控股的智慧MALL首秀，在大兴大悦春风里,消费者可以在这里无感体验机器人、大数据、人脸识别、自动积分等新技术，感受科技带来的生活美意。

开业现场，30名来自猎豹移动的猎豹商场机器人，组成高科技高颜值“迎宾团”，走近它们，即可听到甜美的招揽声音，以及机器人大屏幕展示的各式开业优惠活动。找机器人注册商场会员,还可赚积分、领取咖啡。

现场还有猎豹移动旗下猎户星空的六轴双臂制饮机器人智咖大师，为大家带来机器人手冲咖啡。智咖大师通过了超过3000小时AI学习、30000小时双臂调教、百万数据级视觉训练，实现复位误差可精确到0.1mm和顶尖大师手法提炼功能，口感完全可以与实体咖啡店里的大师一比高下。而且智咖大师3倍人效，一机单日可制作300多壶手冲咖啡。届时消费者通过猎豹商场机器人注册会员后，找到智咖大师，一杯机器人冲泡的免费精品咖啡，即可分分钟安排上。

“更懂你”智慧mall背后，机器人助力商场数字化升级

购物中心的发展一直围绕着商场、商户、消费者三大主体进行，如何合理地进行构造,如何帮助到商户的经营、如何让构造的场景被消费者所喜欢所需要？通过科技手段，借助猎豹商场机器人的赋能,大兴大悦春风里正在重构人——给消费者更智能的消费体验，沉淀会员；货——降低商家和品牌链接消费者的门槛；场——商场精细化、数据化运营。

具体说来,猎豹商场机器人，具有主动招揽、广告宣传、营销互动、智能导购、智能问询、室内导航等功能。在消费者层面，依托智能问询台的定位，猎豹商场机器人可以帮助顾客解决找优惠、找新品、找店铺位置的痛点。依托“优惠券中心”的定位,猎豹商场机器人通过推送心仪的商品信息和优惠券，可以为消费者带来了更具性价比的优惠信息。

在商家层面，结合商场随机消费者的消费规律，猎豹商场机器人通过分布在商场各个重要流量入口，以优惠券撬动随机闲逛的顾客到店消费，进而为门店带来增量生意。在深圳某商场，机器人为商家36抹茶单日带来的订单突破百单，且超9成用户半小时内完成核销。

在商场层面，猎豹商场机器人通过服务效率(服务找人)、商业效率(潜在消费挖掘)、运营效率(管理、人力成本)的提升，加速商场的数据化和智能化转型，并为中国实体经济提振作出贡献。

截至目前，猎豹商场机器人已经打造了覆盖全国近40个城市、超过1000家商场、超10000名机器人的服务网络。

(责编：栗翘楚、孙阳)
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