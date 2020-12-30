《我和我的生活》引发青年理财观念大讨论

“新的一年就要到了，你的银行卡余额还好吗？”近期，《我和我的生活》系列访谈节目顺利收官。

这个关注年轻人理财态度的节目由中国青年报社联合长投学堂共同推出，由中国普惠金融研究院和北京师范大学财经素养教育研究中心等提供学术支持，邀请知名专家学者、青年演员等各行业领域代表分享生活经历、人生感悟、理财观念以及对青年消费观的思考。

在讨论消费理财话题时，演员佘诗曼在节目中坦言，“第一年工作时有多少花多少”，但年底缴税通知让她意识到自己“没存钱，一分钱都没有”，自此之后她的理财观念开始转变。对此，不少用户留言表示“对初入职场很有帮助”。而在讨论人生选择的话题时，曾从事过多种工作、如今选择成为一名职业脱口秀演员的呼兰认为，应该始终相信“相信的力量”，走弯路、遇坎坷都是人生常态，重要的是通过不断学习找到方法控制风险，同样引发年轻人的广泛共鸣。

此外，“带货女王”薇娅在节目上表达“女性的成功不该被定义”的事业观，相关内容刚一上线，便在社交媒体上刷屏。许多年轻人进而开始深度探讨当代女性如何做更好的自己，并成为能够影响他人的“光”。

在节目中不光有关于日常生活话题的深度思考，也不乏对经济知识生动形象的科普。青年经济学者在节目现场从不同视角出发，探讨关于财富自由的定义、经济学的意义、财经素养的养成、金融健康的重要等话题。畅销书《白银帝国》作者徐瑾在节目中表示，财富自由是应该被普通人抛弃的概念，与其夜以继日把金钱变为枷锁，不如寻找自己真正想做的事情，这个世界正在悄悄奖励长期主义。青年经济学者朱振鑫也在节目中表达了相似的观点：给予年轻人最好的祝福不是一夜暴富，而是年轻人应拥有更多的时间和选择。这些青年经济学者的论述在各社交媒体中同样引起广泛共鸣。

节目相关负责人表示，节目效果符合制作初衷，是借由此档节目唤醒年轻人的财富意识，建立健康的财商观念。长投学堂创始人兼CEO杨乐认为，“最值得投资的是自己”，而“理财对应到生活当中，其实是给予我们一种选择的自由”，他希望年轻人不要害怕困难与挑战，走过弯路、有了积累才能变得强大，找到意义。

节目凭借积极向上的节目立意、标签各异的嘉宾阵容、多元开放的观点分享以及平实走心的风格调性，在青年群体中引发热议。据不完全统计，截至12月28日，《我和我的生活》系列访谈节目累计收获超过千万人次的播放量，以及近亿次的各渠道互动量。（记者戴月婷）

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