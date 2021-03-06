人民网记者 罗知之

编者按：今年是“十四五”开局、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。经济社会发展将如何在规划中细化成可一步步实现的具体施工图，受到各界关注。今年两会，来自企业和产业前沿的代表委员纷纷围绕加快建设现代化经济体系、双循环新发展格局、科技创新、乡村振兴、绿色发展等主题踊跃建言。3月4日起，人民网推出“对话企业家·代表委员建言献策”系列。

第十三届全国政协委员、碧桂园董事会主席杨国强。受访者供图

“要突破建筑行业大而不优的瓶颈，解决生产效率低下、建筑质量参差不齐、‘招工难’‘用工荒’等难题，行业生产方式的变革势在必行。”近日，第十三届全国政协委员、碧桂园董事会主席杨国强在接受人民网《对话企业家》栏目采访时表示，建筑机器人及智能施工设备的研发应用将承担破题的重任。

智能建造与建筑工业化协同发展代表高质量发展方向

近期，住房和城乡建设部办公厅同意上海等4地的7个项目开展智能建造试点工作，希望能以数字化、智能化升级为动力，创新突破相关核心技术，加大智能建造在工程建设各环节应用，提升工程质量安全、效益和品质，尽快探索出一套可复制可推广的智能建造发展模式和实施经验。

这也是杨国强进军建筑机器人行业的初衷。他在提案中表示，建筑业是我国国民经济的重要支柱产业。2019年我国全社会建筑业实现增加值70904亿元，占国内生产总值的7.16%，有力支撑了国民经济持续健康发展。

“但目前我国建筑业大而不优，落后的施工手段及施工方式制约了行业效率及建筑质量提升，无法从根本上解决施工安全问题，行业‘招工难’‘用工荒’现象也在不断加剧。”杨国强说。

随着科学技术的发展，智能建造与建筑工业化协同发展代表了建筑业高质量发展方向。杨国强建议，通过将建造过程与物联网、人工智能、云计算及大数据等新一代信息技术结合，运用建筑机器人、智能施工设备、建筑信息模型（BIM）、智能工程管理系统等产品技术，可以实现勘察、规划与设计、生产、施工、监管与验收、运维与管理等建筑工程项目全生命周期的智能化和信息化，从而有效提高建造过程的安全性以及建筑的经济性、可靠性，也在建筑科技上走在世界的前列。

农业走科技化、智能化发展道路成为大势所趋

跟建筑业相似，中国的农业也面临着“谁来种地”“怎么种好地”的难题。今年杨国强提交了两份与农业相关的提案，就提升农产品全产业链水平和科技水平给出了建议。

他认为，随着机器人、物联网、人工智能等先进技术被不断应用到农业生产经营的各个环节，农业走科技化、智能化的发展道路已经成为大势所趋。加快布局“无人农场”应用场景，广泛应用农牧机器人新技术，全面提升农业产业链自动化水平将成为占据全球农业未来发展制高点的重要手段。

据了解，自成立以来，碧桂园农业便致力于打造平台型农业，覆盖产业链上中下游，现已拓展海外大农业、研发服务、智慧种业、现代农业产业园、社区生鲜门店等板块。杨国强表示，在公司机器人业务稳步发展的前提下，“无人农场”的设想也并非不可实现。

“对话企业家·代表委员建言献策”系列报道：

王凤英代表：五方面推动新能源汽车产业全球化发展

张近东代表：数字化赋能 推动农村零售业态升级

傅军委员：加强乡村传统村落保护与开发 开展产学研协同创新

冷友斌代表：科技创新布局全产业体系 助力中国乳业高质量发展

马化腾代表：科技企业要加强技术创新 推进低碳技术转型

杨勋委员：提高废旧纺织品再利用 协同创新实现中国时尚表达

(责编：罗知之、章斐然)