本报北京8月16日电 （记者陆娅楠）面对外部不确定性加大和国内疫情汛情等多重冲击，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，有效实施宏观政策，国家统计局8月16日公布的数据显示，7月经济增长水平符合预期，就业物价总体平稳，国际收支基本平衡，主要宏观指标处于合理区间，国民经济延续稳定恢复态势。

工业、服务业稳步增长。7月，全国规模以上工业增加值同比增长6.4%，全国服务业生产指数同比增长7.8%，均高于2019年、2020年同期增速；中国制造业采购经理指数为50.4%，服务业商务活动指数为52.5%，均连续17个月高于临界点；服务业业务活动预期指数为60.1%，持续位于较高景气区间。

经济结构持续优化。7月，高技术制造业增加值同比增长15.6%，高于制造业增加值增速9.4个百分点。前7月，高技术制造业投资同比增长27.1%，社会领域投资同比增长13.1%，分别高于全国固定资产投资增速16.8个百分点、2.8个百分点。

就业物价总体稳定。1—7月，全国城镇新增就业822万人，完成全年目标的74.7%。7月，全国城镇调查失业率为5.1%，比6月上升0.1个百分点；全国居民消费价格同比上涨1.0%，涨幅比6月回落0.1个百分点。

新动能壮大成长。7月，新能源汽车、工业机器人、集成电路产量同比分别增长162.7%、42.3%、41.3%，新产品增势不减；体育娱乐用品类、文化办公用品类、金银珠宝类商品零售额分别增长20.7%、14.8%、14.3%，消费升级增势喜人。

据介绍，下一步要坚持稳中求进工作总基调，坚持常态化疫情防控不放松，做好宏观政策跨周期调节，科学精准实施宏观政策，加快改革创新，推进转型升级，保持经济运行在合理区间，推动经济高质量发展。

《 人民日报 》（ 2021年08月17日 01 版）

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