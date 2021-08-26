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财政部：1-7月全国发行地方政府债券39979亿元

2021年08月26日09:26 | 来源：人民网
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人民网北京8月26日电 （记者王震）日前，财政部网站公布2021年7月地方政府债券发行和债务余额情况，数据显示，1-7月，全国发行地方政府债券39979亿元，其中7月份全国发行地方政府债券6568亿元。截至7月末，全国地方政府债务余额279901亿元，控制在全国人大批准的限额之内。

具体来看，2021年7月，全国发行地方政府债券6568亿元。其中，发行一般债券2480亿元，发行专项债券4088亿元；按用途划分，发行新增债券4033亿元，发行再融资债券2535亿元。地方政府债券平均发行期限11.6年，地方政府债券平均发行利率3.31%。

1-7月，全国发行地方政府债券39979亿元。其中，发行一般债券18583亿元，发行专项债券21396亿元；按用途划分，发行新增债券18833亿元，发行再融资债券21146亿元。地方政府债券平均发行期限10.6年，地方政府债券平均发行利率3.42%。

还本付息情况，1-7月，地方政府债券到期偿还本金16692亿元，支付利息5312亿元。其中7月当月到期偿还本金2515亿元，支付利息1040亿元。

(责编：王震、吕骞)

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