人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

行之有“消” 今年前7个月汽车消费回稳向好

2021年08月26日09:47 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月26日电 （记者李彤）在消费复苏和政策利好的双重推动下，低迷了两年的汽车消费迎来新的增长期。近期，商务部消费促进司负责人谈前7个月汽车消费时表示，今年1-7月汽车消费总体保持回稳向好态势。二手车交易量、报废机动车回收量大幅增长；新能源汽车销量创历史新高。

记者梳理发现，作为拉动消费的重要消费产品，今年以来国家出台了一系列促进汽车消费的政策，各地多措并举利好不断，汽车行业也通过挖掘新的消费需求，上下合力为稳定和扩大汽车消费“加油”“充电”。

2021年初，商务部等12部门联合印发了《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》，其中包含了多项鼓励汽车消费的政策，涉及鼓励有关城市优化限购措施、增加号牌指标投放、开展新一轮汽车下乡和以旧换新、改善汽车使用条件、优化汽车管理和服务等方面。除了部委层面外，北京、广州等地也发布了相关政策，例如2021年广州将额外增加3万个中小客车增量指标。

此外，特殊车型上牌、二手车落户、新能源认定资质等一系列举措的精准发力，也进一步畅通了消费堵点。

记者梳理发现，在出台的各项政策中，新能源相关内容居多。去年11月，国务院办公厅关于印发《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》的通知中明确，到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。今年2月份，上海市印发的《上海市加快新能源汽车产业发展实施计划（2021—2025年）》的通知显示，到2025年本地新能源汽车年产量超过120万辆；新能源汽车产值突破3500亿元，占全市汽车制造业产值35%以上。今年4月份，浙江省印发的《浙江省新能源汽车产业发展“十四五”规划》明确，到2025年，全省新能源汽车产业规模持续做大，推广应用进一步扩大，综合发展水平位居全国前列。

政策搭平台，行业谋发展。往年6月至8月是汽车销售的淡季，今年则是“淡季不淡”，为了增加与消费者互动的频率，易车、汽车之家等平台通过策划了消费节、举办了论坛活动。易车平台的数据显示，在今年8月18日“汽车狂欢节”期间，累计成交额达到了64.2亿元。

有业界人士表示，高利润增长的时代已经被需求降低、产能过剩和更复杂的用户需求所取代。车企要在不断理解客户真实需求上加大投入，并相应调整营销方式和生产架构。

“这是创新营销的一次尝试，希望让汽车用户享受到购车福利，让汽车厂商和经销商参与进来，助力汽车行业转型升级，进一步挖掘汽车消费的潜力空间。”易车总裁刘晓科表示，我国汽车消费升级趋势明显，已由数量型同质化消费逐步转向质量型个性化的消费。新能源汽车销售比例持续提升，传统燃油汽车占比相对下降。汽车消费市场正向品牌化、差异化、定制化、细分化方向迈进。

刘晓科认为，“造节”是为了让汽车行业加速发展，区别于传动营销引流带来销售转化的单一效果，新的方式能够起到“品牌声量+销售转化”的双重效果。新方式为车企数字化营销提供了新选择，更让产业链能够共享成长的红利，进而助力汽车消费高质量提升。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
行之有“消” 今年前7个月汽车消费回稳向好
　　人民网北京8月26日电 （记者李彤）在消费复苏和政策利好的双重推动下，低迷了两年的汽车消费迎来新的增长期。近期，商务部消费促进司负责人谈前7个月汽车消费时表示，今年1-7月汽车消费总体保持回稳向好态势。…
财政部：1-7月全国发行地方政府债券39979亿元
　　人民网北京8月26日电 （记者王震）日前，财政部网站公布2021年7月地方政府债券发行和债务余额情况，数据显示，1-7月，全国发行地方政府债券39979亿元，其中7月份全国发行地方政府债券6568亿元。截至7月末，全国地方政府债务余额279901亿元，控制在全国人大批准的限额之内。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部