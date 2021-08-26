人民网北京8月26日电 （记者李彤）在消费复苏和政策利好的双重推动下，低迷了两年的汽车消费迎来新的增长期。近期，商务部消费促进司负责人谈前7个月汽车消费时表示，今年1-7月汽车消费总体保持回稳向好态势。二手车交易量、报废机动车回收量大幅增长；新能源汽车销量创历史新高。

记者梳理发现，作为拉动消费的重要消费产品，今年以来国家出台了一系列促进汽车消费的政策，各地多措并举利好不断，汽车行业也通过挖掘新的消费需求，上下合力为稳定和扩大汽车消费“加油”“充电”。

2021年初，商务部等12部门联合印发了《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》，其中包含了多项鼓励汽车消费的政策，涉及鼓励有关城市优化限购措施、增加号牌指标投放、开展新一轮汽车下乡和以旧换新、改善汽车使用条件、优化汽车管理和服务等方面。除了部委层面外，北京、广州等地也发布了相关政策，例如2021年广州将额外增加3万个中小客车增量指标。

此外，特殊车型上牌、二手车落户、新能源认定资质等一系列举措的精准发力，也进一步畅通了消费堵点。

记者梳理发现，在出台的各项政策中，新能源相关内容居多。去年11月，国务院办公厅关于印发《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》的通知中明确，到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。今年2月份，上海市印发的《上海市加快新能源汽车产业发展实施计划（2021—2025年）》的通知显示，到2025年本地新能源汽车年产量超过120万辆；新能源汽车产值突破3500亿元，占全市汽车制造业产值35%以上。今年4月份，浙江省印发的《浙江省新能源汽车产业发展“十四五”规划》明确，到2025年，全省新能源汽车产业规模持续做大，推广应用进一步扩大，综合发展水平位居全国前列。

政策搭平台，行业谋发展。往年6月至8月是汽车销售的淡季，今年则是“淡季不淡”，为了增加与消费者互动的频率，易车、汽车之家等平台通过策划了消费节、举办了论坛活动。易车平台的数据显示，在今年8月18日“汽车狂欢节”期间，累计成交额达到了64.2亿元。

有业界人士表示，高利润增长的时代已经被需求降低、产能过剩和更复杂的用户需求所取代。车企要在不断理解客户真实需求上加大投入，并相应调整营销方式和生产架构。

“这是创新营销的一次尝试，希望让汽车用户享受到购车福利，让汽车厂商和经销商参与进来，助力汽车行业转型升级，进一步挖掘汽车消费的潜力空间。”易车总裁刘晓科表示，我国汽车消费升级趋势明显，已由数量型同质化消费逐步转向质量型个性化的消费。新能源汽车销售比例持续提升，传统燃油汽车占比相对下降。汽车消费市场正向品牌化、差异化、定制化、细分化方向迈进。

刘晓科认为，“造节”是为了让汽车行业加速发展，区别于传动营销引流带来销售转化的单一效果，新的方式能够起到“品牌声量+销售转化”的双重效果。新方式为车企数字化营销提供了新选择，更让产业链能够共享成长的红利，进而助力汽车消费高质量提升。

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