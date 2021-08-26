人民网北京8月26日电 （记者车柯蒙）8月26日，国家税务总局曝光了5起增值税发票虚开骗税典型案例。记者从国家税务总局了解到，为了维护正常的经济税收秩序，各地税务、公安等部门通力合作，严厉打击虚开骗税违法犯罪行为，破获多起虚开骗税案件，法院对涉案人员依法予以判决，有效遏制了虚开骗税的猖獗势头，有力维护了法治、公平的税收营商环境。

大连破获“5·03”虚开增值税专用发票案。2017年12月，大连税警联合行动，成功破获“5·03”虚开增值税专用发票案。经查，犯罪团伙通过设立“空壳公司”的方式对外虚开增值税专用发票35217份，虚开金额达38.58亿元。2020年6月，该案主犯因犯虚开增值税专用发票罪被判处无期徒刑，其余13名涉案人员分别依法判处4-15年不等的有期徒刑，并处罚金。

江西破获“黄金票”虚开案件。2019年4月，江西省吉安市税警协作成功打掉了一个利用“黄金票”虚开团伙，抓获犯罪嫌疑人4人，网上追逃1人，查封犯罪用的生产设备、电脑、银行卡若干。经查，该团伙伪造生产假象、拉长资金链条掩盖虚开轨迹，通过票货分离的方式，向9个省的25户企业虚开增值税专用发票2496份，虚开金额达25.49亿元。2021年5月，该案主犯因犯虚开增值税专用发票罪被判处有期徒刑15年。

广西破获“7·31”虚开增值税发票案。2019年7月，广西桂林市税警协作成功打掉一虚开发票犯罪团伙，捣毁窝点1个，抓获犯罪嫌疑人4人，查获身份证、印章、银行卡、手机、税控装置等作案工具一批。经查，犯罪团伙在没有提供真实劳务派遣服务的情况下，通过签订虚假的“劳务合同”和“劳务派遣合同”，虚构劳务派遣业务，虚开增值税普通发票501份，虚开金额8041万元。2021年1月，该案4名犯罪嫌疑人因犯虚开发票罪，分别被判处1年6个月至2年6个月不等的有期徒刑，并处罚金。

安徽破获废旧物资虚开增值税发票案。2019年6月，安徽池州市税警成功破获铜陵某公司池州分公司虚开发票案。经查，该公司虚设交易环节，虚开增值税专用发票1764份、普通发票22份，虚开金额达3.68亿元。2021年1月，该案主犯因犯虚开增值税专用发票罪和虚开发票罪被判处有期徒刑12年，并处罚金。

山东破获“11·28”虚开增值税专用发票案。2018年11月，山东省济南市税警协作打掉3个“暴力虚开”犯罪团伙，捣毁窝点5个，抓获犯罪嫌疑人10人，查获身份证、营业执照、印章、税控装置、U盾等作案工具。经查，犯罪团伙利用463户“空壳公司”，向全国30个省（区、市）11000多家企业虚开增值税专用发票等2万余份，虚开金额达64.4亿余元。2020年10月，该案主犯因犯虚开增值税专用发票罪被判处有期徒刑10年6个月。

记者了解到，2018年8月以来，税务总局联合公安部、海关总署、人民银行组织开展了打击虚开骗税违法犯罪专项行动，查办了一批大案要案，为国家挽回了巨额税款损失。今年上半年，共检查涉嫌虚开骗税企业7.21万户，配合公安机关对3728名犯罪嫌疑人采取强制措施，另有1085名犯罪嫌疑人在专项行动的震慑下主动投案自首，有效遏制了虚开骗税的猖獗势头，有力维护了法治、公平的税收营商环境。

国家税务总局稽查局负责人表示，下一步，税务部门将深入贯彻落实中办、国办印发的《关于进一步深化税收征管改革的意见》，持续提升防范风险、发现问题、精准监管的能力，联合有关部门持续加大对涉税违法行为的常态化打击力度，进一步保障国家税收安全，切实维护守法纳税人的合法权益。对重大涉税违法犯罪案件，依法从严查处曝光，并按照有关规定纳入企业和个人信用记录，共享至全国信用信息平台，推动建设公平有序的税收营商环境。

该负责人还表示，针对个别隐瞒高收入未如实申报纳税的人员，税务稽查部门正在进行立案检查。

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