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中国农业银行：社区金融服务提升适老化服务水平

2021年08月26日10:06 | 来源：人民网
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当老龄化遇见数字化，帮助老年人跨越数字鸿沟成为适老化服务的重点。据中国农业银行（以下简称农业银行）消息，今年以来，农业银行通过优化社区金融渠道布局、创新社区金融产品、开展服务升温工程、加强金融知识宣传等措施，持续加强社区金融服务能力，为百姓提供更有温度的金融服务。

社区金融渠道布局方面，农业银行制定了网点建设规划，优化城乡、城郊接合部和重点乡镇等区域网点布局：在脱贫地区以惠农通服务机具支持存取款、转账等日常业务，鼓励网点融入社区商圈消费场景、加强线上线下融合；根据社区客户特点开展网点错时服务、预约上门服务和移动金融服务，持续优化社区基础金融服务能力，提升社区金融服务渠道的可达性和便利性。据不完全统计，2021年上半年，该行各网点累计为老年客户等行动不便的特殊群体提供上门服务12万余次。

社区金融产品方面，农业银行持续创新社区金融产品，为客户提供个性化、贴身性、高粘度的服务。“资产e贷”“账户e贷”“首户e贷”“纳税e贷”等普惠金融特色产品可为社区小微企业提供安全、便捷、可持续的融资支持；“业主e贷”可快速、便捷地满足社区客户房屋装修等消费信贷需求；社保卡可实现社区内业务办理、社保查询、缴费等“一站式”服务；银保产品可为社区客户提供全面的服务保障。

社区金融服务方面，农业银行制定了营业网点服务设施及物品配备、营业网点特殊群体和适老化服务工作等指引，从硬件设施配备、智能服务、宣传教育各方面提升网点适老化服务水平，提升网点基础服务温度，为社区客户营造适需、便利、安全的服务环境。

社区金融消费者教育方面，农业银行积极开展金融知识宣传教育进社区活动，增强社会公众对金融诈骗的防范意识，切实提升社会公众金融素养；同时，持续加强员工金融消保教育培训，提高员工保护金融消费者权益的意识和能力，强化员工风险防范与金融服务意识。

农业银行相关负责人表示，农业银行将进一步落实“以人民为中心”的理念，不断提升社区金融服务水平，为社区金融服务发展贡献力量。

(责编：曹淼、李源)

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