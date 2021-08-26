人民网北京8月26日电 （记者王震）日前，财政部印发《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》（以下简称《指引》），旨在解决绩效目标和指标设置不科学、不规范，指标值不合理等问题，提升中央部门项目支出绩效目标编制质量，推动加强和改进绩效自评工作。

财政部指出，近年来，各中央部门和单位加快推进预算绩效管理改革，绩效自评工作在提高部门和单位绩效管理理念意识、压实绩效责任、更好服务人大等外部审查监督、推进绩效信息公开等方面发挥了积极作用。但也存在一些亟待解决的问题，特别是绩效目标和指标体系缺乏总体明确的规范，影响了绩效自评质量的提升。

《指引》从明确指标设置思路、突出指标设置原则、规范绩效指标类型和设置要求、细化绩效指标的具体编制方法四个方面，对各部门单位绩效目标编制工作进行有效的引导规范。

《指引》要求，各部门各单位编制绩效目标时，要按照确定项目绩效目标、分解细化指标、设置指标值的三个步骤，逐步分解设置绩效目标和指标。同时，要加强不同层级项目之间绩效指标的有机衔接，确保任务相互匹配、指标逻辑对应、数据相互支撑。

《指引》提出，绩效目标应当与部门职责及其事业发展规划相关，涵盖政策目标、支出方向等主体内容，体现项目主要产出和核心效果，坚持细化、量化，便于衡量评价。为此，《指引》提炼了高度关联、重点突出、量化易评三项原则，阐述了各项原则的具体要求，确保绩效目标编制符合规范。

《指引》明确，绩效指标包括成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标四类一级指标。原则上每一项目均应设置产出指标和效益指标。工程基建类项目和大型修缮及购置项目等应设置成本指标，并逐步推广到其他具备条件的项目。

《指引》从绩效目标编制的具体工作入手，对绩效指标名称及解释、绩效指标来源、指标值设定依据、指标完成值取值方式、指标完成值数据来源、指标赋分规则、指标分值权重、佐证资料要求等内容进行说明和举例，对相关需填报内容进行规范。同时，设计了《中央部门本级项目核心绩效指标表模版》，强化标准化规范性管理。

下一步，财政部将组织有关部门和单位抓好《指引》的贯彻落实，将《指引》主要精神和有关要求运用于2022年中央部门预算绩效目标编制和审核，为明年预算绩效管理工作开好头、起好步，进一步加强和规范绩效自评管理，推动提高绩效自评质量。同时，研究将《指引》中绩效指标设置要求嵌入预算管理一体化系统，加快试点，稳步推开。

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