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我国通信业积极推动绿色低碳发展 为全社会降碳“赋能”

2021年08月26日14:55 | 来源：人民网
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人民网北京8月26日电 （记者毕磊）电力是信息通信业的主要能源消耗，占行业能源消耗总量的90%以上。工信部统计显示，“十三五”期间，电信业务总量和数据流量呈现爆发式增长（年均增长超过50%），单位电信业务量和单位信息流量的能耗年均降幅保持在20%以上。

据记者了解，为统筹做好“十四五”信息通信业绿色发展，今年以来，工信部陆续发布了《 “双千兆”网络协同发展行动计划》《5G应用“扬帆”行动计划》《新型数据中心发展三年行动计划》等政策文件，推动5G和光纤双千兆网络绿色发展和业务应用，推进绿色数据中心建设。当前及今后一段时间，随着经济社会数字化发展，信息通信业网络规模、业务需求等仍保持较高的增长，预计未来几年信息通信网络仍将保持超过15%的电力需求，对行业双碳工作提出了更高要求。

工业和信息化部信息通信发展司副司长梁斌表示，目前，我国5G基站单站址的能耗与2019年相比，降低超过20%。“十四五”时期是5G、数据中心等新型基础设施建设的高峰期，也是落实碳达峰，碳中和目标的关键期，工信部将重点推动5G基站和数据中心节能和绿色化改造。

梁斌指出，信息通信业要加强部门和行业间协同联动，坚定不移走绿色低碳发展道路，加快推进网络强国建设。一是要强化政治意识，提高责任担当能力。二是强化创新驱动，深挖绿色发展潜力。三是要强化带动引领，打造绿色产业链供应链。四是要强化绿色赋能，助力社会节能降碳。

在“十四五”规划开局之年，三大通信运营商贯彻新发展理念，构建新发展格局，重视绿色低碳发展。三家公司2021年中期财报显示，绿色低碳的运营不仅为企业节省了大量成本，也为全社会降碳“赋能”。

中国电信和中国联通坚持低碳创新经营，积极落实新基建要求，全面深入推进网络共建共享，资源利用效率大幅提升。5G网络共建共享持续稳步推进。2021年上半年，中国电信和中国联通新开通5G基站8万站，双方累计开通5G基站超46万站，共节省投资超过860亿元，实现一线城市覆盖及网络感知双领先。4G共享规模进一步突破，双方共享4G基站达46万站，较2020年底提升24万站，共节省投资超过240亿元。通过4G/5G网络共建共享，合作双方累计节省投资超过千亿元，节省了可观的铁塔使用费、电费和网络维护费等网络成本，为实现碳达峰、碳中和目标作出显著贡献

中国电信总经理李正茂接受记者采访时表示，中国电信“十四五”期间，实现4/5G网络共建共享节电量超过450亿度，新建5G基站节电比例不低于20%。到“十四五”期末，实现单位电信业务总量综合能耗和单位电信业务总量碳排放下降23%以上。

(责编：张文婷、吕骞)

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