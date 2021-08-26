人民网北京8月26日电 （记者余璐）“‘十四五’时期海洋生态环境保护工作，将以海洋生态环境突出问题为导向，以美丽海湾保护与建设为统领，以海洋生态环境质量持续改善为核心，着力打造可持续海洋生态环境。”在生态环境部今日举行的例行新闻发布会上，生态环境部海洋生态环境司副司长张志锋在回答人民网记者提问时如是说。

生态环境部例行新闻发布会现场，人民网记者提问。生态环境部供图

张志锋表示，“十三五”是我国海洋生态环境治理力度最大、改善程度最高的五年。2020年全国近岸海域优良水质比例达到了77.4%，如期完成了“70%左右”的“十三五”水质改善目标。

“总的来说，‘十三五’全国海洋生态环境保护工作改革力度大、任务措施实、治理成效好，为乘势做好‘十四五’工作打下了良好基础、积累了有效经验。”张志锋指出，但同时也清醒地看到，“十四五”期间，我国海洋生态环境所承载的结构性、根源性、趋势性的压力尚未根本缓解，综合性、系统性、源头性的治理亟待加强。

他谈到，在供给方面，人民群众对优美海洋生态环境的需要日益增长，但目前优质海洋生态环境产品供给仍有较大不足；在治理方面，近岸局部海域水质改善任务依然艰巨，多数重要海湾、河口生态系统仍处于亚健康或不健康状态，治理深度和治理力度仍需进一步提升；在体系方面，陆海统筹的制度机制建设仍然存在薄弱环节，海洋现代环境治理体系仍有待健全完善；在能力方面，国家和地方海洋生态环境治理能力建设仍然存在短板弱项，特别是监测监管等基础性、支撑性、保障性能力方面短板突出。

“谋划好实施好‘十四五’海洋生态环境保护工作是今年重中之重的任务。”张志锋表示，“十四五”时期海洋生态环境保护工作将做到“五个更加注重”。

一是更加注重公众亲海需求，切实解决老百姓身边存在的突出问题，着力推动公众亲海区的生态环境质量改善，不断提升老百姓临海亲海的获得感和幸福感。

二是更加注重整体保护与系统治理，落实陆海统筹的精准治污、科学治污和依法治污，强化海洋生态的整体保护、系统修复和综合监管，深入打好重点海域综合治理攻坚战。

三是更加注重“美丽海湾”保护与建设，强化“一湾一策”精准治理和长效监管，因地制宜扎实推进“水清滩净、鱼鸥翔集、人海和谐”的“美丽海湾”建设。

四是更加注重科技创新与治理能力提升，特别是加快补齐基础性、关键性的能力短板。

五是更加注重积极参与全球海洋生态环境治理，践行海洋命运共同体理念，增强中国经验、中国智慧、中国方案的全球分享。

(责编：张文婷、吕骞)