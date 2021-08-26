人民网北京8月26日电 （记者杜燕飞）能源是国民经济和社会发展的重要基础。今年以来，国内油气企业大力推进油气勘探开发，多地获重大油气发现，油气生产稳中有增，为经济社会高质量发展提供了能源保障。

继中国石化所属西南石油局中江气田今年新增天然气探明储量340.29亿立方米、累计探明储量1061亿立方米之后，中国石化今日发布消息称，中国石化西北油田分公司部署在我国塔里木盆地顺北油气田的重点探井——顺北44X井，于近日试获油气当量超千吨。至此，中国石化在该地区探明油气储量超2亿吨。

顺北油气田重点探井顺北44X井试获油气当量超千吨。受访者供图

中国石化有关负责人介绍，顺北44X井位于顺北油气田4号断裂带，完钻井深8261米，经测试获得日产原油865吨、天然气59万立方米，相当于油气当量1330吨，进一步证实了该地区具有“控储控藏控富”的特征，展现了良好的勘探前景。2020年，顺北油气田已建成百万吨级产能。2021年6月，顺北油气田累计生产原油突破300万吨、天然气超10亿立方米。

作为我国油气增储上产的另一家主力军，中国石油25日发布消息称，中国石油大庆油田古龙页岩油勘探获重大突破，今年已落实含油面积1413平方千米，新增石油预测地质储量12.68亿吨，并已通过审查。

大庆油田古龙页岩油1号试验区压裂施工现场。受访者供图

大庆油田有关负责人介绍，大庆油田部署钻探的古页油平1、英页1H、古页2HC等重点探井，收获日产油30立方米以上高产且试采稳定，其中古页油平1井见油生产超500天，累产原油6000多吨，累计上产油气当量近万吨。今年计划开钻100口井，已完钻58口井，试油27口井，已有25口井见油，17口井获工业油气流。“十四五”期间，古龙页岩油将新增石油探明地质储量10亿吨，页岩油年产量达到100万吨以上。

与此同时，作为海洋油气勘探的主力军，中国海油今年上半年油气增产超过预期，国内原油同比增产184万吨，增量占全国原油增量的78%。通过推进重点产能建设项目，实现“深海一号”大气田、曹妃甸6-4油田等6个项目安全投产。

投产后的“深海一号”大气田。受访者供图

从储量上看，中国海油上半年共获得9个勘探发现，成功评价14个含油气构造。在渤海，高效评价垦利10-2构造，探明地质储量近亿吨；宝岛21-1构造测试获高产气流，初步展现千亿方天然气储量规模前景。

一系列油气勘探开发取得明显成效。统计局最新数据显示，1至7月份，生产原油11621万吨，同比增长2.4%，比2019年同期增长3.9%，两年平均增长1.9%；生产天然气1202亿立方米，同比增长10.7%，比2019年同期增长21.2%，两年平均增长10.1%。

“今年要抓紧抓实增储上产实施方案，加大勘探开发资金和工作量投入；全力突破油气勘探开发系列关键技术，力争再发现新的大中型油气田，大幅提高单井产量和采收率；积极培育油气增储上产新动能，加强海洋油气勘探开发，深入推进页岩革命；加快盘活未动用储量，加快油气矿业权退出及流转；全面实施油气绿色生产行动，推进生产环节节能降碳，开展生产用能清洁替代，做好CCUS试点示范；充分发挥集中力量办大事的显著优势，形成各方面共同支持油气增储上产工作的强大合力。”国家能源局有关负责人在2021年大力提升油气勘探开发力度工作推进会上表示。

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