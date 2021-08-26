人民网北京8月26日电 （记者乔雪峰）今年3月份，交通运输部上线了网约车合规查询小程序，民众可以对网约车合规信息进行公开查询。该小程序上线5个多月以来，查询情况如何？

8月26日，交通运输部新闻发言人孙文剑在发布会上表示，截至目前，已累计查询206万次，日均查询量约1.4万次。与上线前相比，合规网约车驾驶员新增17万人，合规网约车车辆新增11.5万辆。“目前，网约车覆盖我国300多个城市，日均完成订单量2000万单。”

据全国网约车监管信息交互平台统计，截至2021年7月31日，全国共有241家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，环比增加5家；各地共发放网约车驾驶员证351万本、车辆运输证135.7万本，环比分别增长0.5%、2.3%。在订单量超过30万单的网约车平台中，订单合规率最高的是如祺出行（89.5%），最低的是花小猪出行（23.6%）。在36个中心城市中，订单合规率最高的是广州，最低的是石家庄。

孙文剑指出，合规的网约车驾驶员和车辆，对于广大乘客意味着安全更有保障、服务更有质量，呼吁广大民众尽量乘坐合规车辆。“我们欢迎社会各方共同监督网约车行业发展情况，抵制非法营运行为，维护公平竞争市场秩序，保障乘客乘车安全和合法权益。”

下一步，交通运输部在推进合规化方面将采取哪些措施？对此，孙文剑表示，交通运输部将充分发挥交通运输新业态协同监管部际联席会议机制作用，多措并举加快网约车合规化进程。

一是指导各地交通部门强化服务，简化审查程序，为符合条件的网约车平台公司、车辆和驾驶员办理许可提供便利。

二是鼓励地方统筹用好数字监管、执法检查、行政约谈、通报警示等手段，加大非法营运打击力度，规范网约车平台公司经营行为。

三是持续优化合规信息查询服务，进一步促进网约车规范健康发展。

(责编：张文婷、吕骞)