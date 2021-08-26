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第二轮第四批中央生态环境保护督察今日正式进驻 设电话信箱受理举报

2021年08月26日15:57 | 来源：人民网
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人民网北京8月26日电 （记者余璐）“自今日起，7个中央生态环境保护督察组分别对吉林、山东、湖北、广东、四川5个省，中国有色矿业集团有限公司、中国黄金集团有限公司两家中央企业开展为期约1个月的督察进驻工作。”在今日生态环境部举行的例行新闻发布会上，生态环境部新闻发言人刘友宾如是说。

刘友宾介绍道，督察中，将重点关注贯彻党的十九届五中全会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展情况；长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、黄河流域生态保护和高质量发展等重大国家战略生态环境保护要求贯彻落实情况；碳达峰、碳中和研究部署，严格控制“两高”（高耗能、高排放）项目盲目上马，以及去产能“回头看”落实情况等内容。

“进驻期间，各督察组分别设立联系电话和邮政信箱，受理被督察对象生态环境保护方面的来信来电举报。同时继续坚持曝光典型案例，持续传导压力，形成强大震慑。”刘友宾说。

(责编：张文婷、吕骞)

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