人民网北京8月26日电 （记者乔雪峰）在目前疫情防控状态下，中高风险的相关省份有不少高速公路出入口设置了检查站，有些甚至封闭了相关路段。当前路网运行状况如何？

“高速公路防疫检测点主要设置在匝道收费站处，目前全国高速公路主线可以正常通行。”交通运输部新闻发言人孙文剑表示，截至8月25日24时，全国共有24个省份设置公路防疫检测点3519个，其中高速公路2248个，普通国省道1271个，相比最高峰时6193个（8月14日），检测点减少了2674个（减少43%），显示出我国这一波疫情防控效果正在逐步向好。

孙文剑进一步指出，受此轮国内疫情影响，全国公路网流量下降较为明显。8月份，全国高速公路日均流量2865.95万辆，环比7月份（3307.14万辆）下降13.86%，同比2020年（3206.40万辆）下降10.62%，同比2019年（3037.89万辆）下降5.66%。普通国省道日均断面交通量8306辆（双向），环比7月份（9190辆）下降9.62%，同比2020年（8553辆）下降2.89%，同比2019年（9077辆）下降8.49%。

孙文剑表示，此轮疫情发生以来，交通运输部加强工作统筹，指导各地交通运输部门切实提高政治站位，积极会同卫健、公安等部门，合理设置公路防疫检测点，加强现场管理和交通疏导，严防疫情通过公路交通运输传播。

据孙文剑介绍，为更好地服务公众出行，交通运输部还建立全国公路防疫检测点统计工作机制，组织设置防疫检测点的省份，每日统计上报检测点数据及具体防控措施，全面掌握全国公路防疫检测点设置情况，并通过交通运输部微信、微博等相关媒介及时对外发布，引导公众提前做好出行准备。

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