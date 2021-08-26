人民网北京8月26日电 （记者乔雪峰）今年是西藏和平解放70周年。70年来，西藏全区交通运输事业从无到有，发展水平从极为落后到与其他省份的差距越来越小。如今，西藏已经构建起纵横交错、四通八达的现代交通运输网络，各族群众走上了团结线、幸福路。

8月26日，交通运输部新闻发言人孙文剑在发布会上介绍了截至目前西藏的交通情况。

铁路方面，全区铁路运营里程近1400公里，包括格尔木至拉萨铁路、拉萨至日喀则铁路，以及6月25日刚刚开通的川藏铁路拉萨至林芝段，复兴号开进了雪域高原。“目前，川藏铁路雅安至林芝段控制性工程已开工建设。”

公路方面，西藏公路网总里程达11.88万公里，功能完备的高等级公路网加快形成，林芝至拉萨等高等级公路建成通车，拉萨至日喀则机场高速公路建设加快推进，平均海拔最高的那曲至拉萨高速公路近期全线通车。结束了全国最后一个县城墨脱县未通沥青路、全区最后一个乡甘登乡未通公路的历史，“两通”目标顺利完成，“四好农村路”建设加快推进。如今的西藏农牧区百姓，出门就能走上平整的硬化路，抬腿就能坐上舒适的“平安车”。

民航方面，建成了拉萨贡嘎等5个高原民用运输机场，航线总数达130条、通航城市达61个。邮政方面，全区共有邮政普遍服务网点754个，快递网点399个，实现乡镇及以上城市邮政网点全覆盖，建制村村邮站全覆盖，建制村快递服务全覆盖，建制村直接通邮比例达100%。铁路、公路、航空、邮政等协调发展的综合交通运输体系加快形成。

“交通运输通道既是生命通道，也是发展通道、幸福通道、团结通道。”孙文剑表示，下一步，交通运输部将继续在“老西藏精神”和“两路”精神引领下，切实按照相关规划和工作部署，扎实推进西藏交通运输高质量发展。

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