8月26日，以“智慧化工 生态共赢”为主题的山东省智慧化工行业新业态发展推进会在济南举行。会上，山东省智慧化工综合管理平台正式上线。据介绍，该平台以卡奥斯COSMOPlat工业互联网平台为依托，全面整合山东省化工行业产业链上下游数据及资源，打造智慧化工“产业大脑”。

转型升级，打造智慧化工“产业大脑”

山东是全国化工园区体量第一大省，产值近2万亿。省工信厅及化专办以全面促进化工产业智能化改造和数字化转型升级为目标，与卡奥斯COSMOPlat联合打造了山东省智慧化工综合管理平台。

海尔集团总裁周云杰介绍，平台按照“1+2+4”模式进行建设：“1个门户”是指统一的服务入口。平台为政府、园区、企业定制个人工作台，从“人找数据”转变为“数据找人”。“2个中心”是指监控管理中心和数据资源中心。监控管理中心构建全省化工产业地图，纵向展示出政府、园区、企业的现状，横向展示出产业链、应急、环保等9个节点的现状。数据资源中心则实现了数据的一站式管理和服务。“4个平台”是3个支撑平台和1个综合服务平台。应用集成平台搭建统一的应用服务框架，为系统应用提供技术支撑；基础管理平台对信息进行管理，实现“一园一档”“一企一档”；人工智能平台建立智能分析模型，实现产业链优化。综合服务平台是将汇聚的大数据、小数据、流数据形成应用，提供微服务。

在政府端，平台搭建了快速响应的决策体系，可对产业的补链强链延链提出参考性意见；在园区端，基于信息的全面感知和互联，实现园区的智慧化管理，并为产业调整和精准招商提供支撑；在企业端，平台能够有效解决企业管理转型难题，助力企业依托集群，加快企业产业机构调整的速度，整体提升数字化水平。

目前，山东省智慧化工综合管理平台已在全省实现全覆盖，连接了84个化工园区和125个重点监控点，打通省工信厅、交通运输厅、生态环境厅、应急管理厅、公安厅等多个部门信息数据，真正做到信息互通、行业可视，成为山东省智慧化工的“产业大脑”。

产业赋能，树立数字化转型标杆

化工园区是整个化工产业发展的主阵地，其数字化转型势必带动全省化工产业优化升级。据介绍，基于此，山东省智慧化工综合管理平台充分发挥省级平台顶层设计作用，以各化工园区安全环保综合监管一体化平台为基础，以化工园区为载体，探索出了“工业互联网+化工园区”的赋能新路径。

郯城化工产业园区数字化转型升级，就是典型的案例之一。基于山东省智慧化工综合管理平台，卡奥斯COSMOPlat立足郯城化工产业园转型需求，布局了园区综合一张图、安全生产一张图、环境管理一张图、应急管理一张图、经济能源一张图，实现园区现有信息系统数据资源的有效整合，同时还运用大数据分析技术，对园区安全、环保、应急、经济和能源实现一体化综合管控，辅助管理者全面掌控园区运行态势，实现园区人、事、物统一管理，园区综合运营态势一屏掌握。

卡奥斯化工行业生态赋能平台相关负责人介绍，在卡奥斯COSMOPlat对园区安全生产管理、环境管理、能源管理等多方面赋能下，郯城化工产业园区安全风险管控提升50%，人工投入较原先降低了45%，应急指挥效率也提升了50%。

事实上，山东省智慧化工综合管理平台落地郯城，只是其赋能成果的一个缩影。对化工园区来说，平台不仅能提升园区企业数字化水平，还能以此吸引更多企业“退城入园”，实现产业集聚和规模效应最大化。同时，在平台赋能下，化工产业存量优化和增量升级，从整体上提升了全省化工产业管理水平，加速山东由化工大省迈向化工强省，树立全行业数字化转型标杆。

生态共赢，成立山东省智慧化工创新联盟

自2017年启动山东化工产业安全生产转型升级专项行动以来，山东省历经“三年攻坚”，已迈入“两年巩固”的决战决胜关键期，全行业也全面发力，力争构建互利共赢的化工产业新生态。

在山东省化工专项行动办指导下，卡奥斯COSMOPlat牵头，联合中国中化蓝星智云、华为、浙江中控、山东省未来网络研究院等企业及机构成立了山东省智慧化工创新发展联盟。据了解，山东省智慧化工创新发展联盟作为智慧化工园区和化工企业智能化改造的合作与促进平台，着力聚集产业界各方资源，共同致力于智慧化工园区和化工企业智能化改造需求与架构、标准、解决方案及应用推广，通过多方协作共建，推动化工产业生态繁荣。

在具体实践中，联盟将依托卡奥斯COSMOPlat旗下化工行业工业互联网子平台“海智化云”，汇集生态资源力量，开展智慧化工园区应用需求分析、推进智慧化工标准规范的研究制定、开展智慧化工测试验证以及技术产品创新应用等活动，共建化工行业智慧新生态。

(责编：李源、曹淼)