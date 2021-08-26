加强水利金融服务 邮储银行累计授信超200亿元
2021年08月26日18:25 | 来源：人民网
小字号
中国邮政储蓄银行（以下简称邮储银行）近期印发水利贷款业务指引，加大对重大水利工程和农田水利项目的金融支持力度，助推水利高质量发展。
邮储银行相关负责人表示，水利贷款业务指引适用于农田供水灌溉工程、枢纽工程、引调水工程、生态河道治理工程及其他水利工程。根据该指引，邮储银行将重点向纳入国家172项重大水利工程及150项重大水利工程建设的重大农业节水工程、重大水源工程提供金融支持，并对农田水利基础设施建设和农村供水项目予以政策倾斜。
据统计，截至目前，邮储银行已向全国13个省（自治区、直辖市）的近30个水利项目及水利建设相关单位累计授信超200亿元，对于促进当地经济发展、改善农业灌溉设施和水生态环境、提高城乡居民生活质量起到重要作用。
邮储银行通过总分联动积极走访、定期更新项目服务进展，深入了解客户需求，深化水利业务合作，提高金融服务水平。其中，邮储银行河南省分行已向当地水利投资集团及其7家成员单位提供授信支持140亿元。河南发生特大暴雨以来，已累计向当地客户发放各类贷款53亿元。邮储银行将针对水利基础设施领域，加大水利贷款投放力度，对遭遇洪涝受损严重地区积极提供信贷支持，积极助力受灾地区恢复重建。
该负责人表示，下一步，邮储银行将继续加大水利基础设施建设的金融支持力度，创新和优化金融服务方案，以实际行动落实乡村振兴战略，履行国有大行责任担当。
(责编：曹淼、李源)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 2021成都国际车展将于8月29日开幕 吸引130余个国内外汽车品牌参展
- 人民网北京8月26日电 （记者王连香）第二十四届成都国际汽车展览会(以下简称成都国际车展)将于8月29日-9月7日在中国西部国际博览城举行。本届展会以“潮动蓉城·乐驾不凡”为主题，吸引德系、美系、法系、日系、韩系及合资、自主等130余个国内外汽车品牌参展，展出车辆1500余辆。…
- 展现我国汽车产业发展现状 中国汽车产业发展年报发布
- 人民网北京8月26日电 （记者王连香）今日，《中国汽车产业发展年报（2021）》（以下简称《年报》）在京发布，《年报》共分为总括篇、汽车市场篇、汽车产业篇、行业管理篇和发展效益篇五个部分，充分运用大量数据和图表，客观展现2020年我国汽车产业发展现状，行业管理工作情况和成效。 《年报》发布会上，工业和信息化部装备工业一司副司长郭守刚、装备工业发展中心主任瞿国春、副主任郑贺悦、中国汽车动力电池产业创新联盟理事长董扬、中国汽车工程研究院股份有限公司李开国董事长，中国汽车工业协会叶盛基副秘书长，中国汽车工程学会张旭明副秘书长，中国汽车技术研究中心有限公司吴志新副总经理，中国电动汽车百人会张永伟秘书长参加了发布仪式。…
相关新闻
- 评论
- 关注