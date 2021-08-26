中国邮政储蓄银行（以下简称邮储银行）近期印发水利贷款业务指引，加大对重大水利工程和农田水利项目的金融支持力度，助推水利高质量发展。

邮储银行相关负责人表示，水利贷款业务指引适用于农田供水灌溉工程、枢纽工程、引调水工程、生态河道治理工程及其他水利工程。根据该指引，邮储银行将重点向纳入国家172项重大水利工程及150项重大水利工程建设的重大农业节水工程、重大水源工程提供金融支持，并对农田水利基础设施建设和农村供水项目予以政策倾斜。

据统计，截至目前，邮储银行已向全国13个省（自治区、直辖市）的近30个水利项目及水利建设相关单位累计授信超200亿元，对于促进当地经济发展、改善农业灌溉设施和水生态环境、提高城乡居民生活质量起到重要作用。

邮储银行通过总分联动积极走访、定期更新项目服务进展，深入了解客户需求，深化水利业务合作，提高金融服务水平。其中，邮储银行河南省分行已向当地水利投资集团及其7家成员单位提供授信支持140亿元。河南发生特大暴雨以来，已累计向当地客户发放各类贷款53亿元。邮储银行将针对水利基础设施领域，加大水利贷款投放力度，对遭遇洪涝受损严重地区积极提供信贷支持，积极助力受灾地区恢复重建。

该负责人表示，下一步，邮储银行将继续加大水利基础设施建设的金融支持力度，创新和优化金融服务方案，以实际行动落实乡村振兴战略，履行国有大行责任担当。

(责编：曹淼、李源)