国办：同意广东、香港、澳门承办2025年第十五届全国运动会
2021年08月26日19:16 | 来源：人民网
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中国政府网截图
人民网北京8月26日电 （记者张文婷）据中国政府网消息，国务院办公厅近日发布《国务院办公厅关于同意广东、香港、澳门承办2025年第十五届全国运动会的函》，同意广东、香港、澳门承办2025年第十五届全国运动会。
全文如下：
体育总局、财政部、国务院港澳办：
你们《关于广东、香港、澳门承办第十五届全国运动会的请示》（体竞字〔2021〕224号）收悉。经国务院领导同志批准，现函复如下：
一、同意广东、香港、澳门承办2025年第十五届全国运动会。
二、筹备和举办第十五届全国运动会的经费主要由广东省人民政府、香港特别行政区政府、澳门特别行政区政府自筹，中央财政给予一次性定额补助。
三、体育总局、广东省人民政府、香港特别行政区政府、澳门特别行政区政府要严格按照党中央、国务院有关规定，结合当地经济社会发展实际，坚持“简约、安全、精彩”的办赛要求，充分利用现有场馆设施，严格预算管理，节约办赛成本，严格控制规模和规格，全力做好新冠肺炎疫情防控工作，共同组织好第十五届全国运动会。
(责编：张文婷、吕骞)
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