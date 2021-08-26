人民网北京8月26日电 （记者孙阳）为进一步加大对线下零售、住宿餐饮、外资外贸等受疫情持续影响企业的支持，做好跨周期调节，保持经济运行在合理区间，近日，商务部、财政部、人民银行、税务总局、银保监会、外汇局联合印发《关于支持线下零售、住宿餐饮、外资外贸等市场主体纾困发展有关工作的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》明确，通过加强普惠金融服务、发挥专项资金引导作用、优化出口退税办理等一系列针对性的财税金融支持举措，帮助相关行业企业有效应对疫情影响，推动行业复苏与高质量发展。

《通知》要求，各地密切跟踪疫情形势变化，加强对相关市场主体经营情况的摸排，广泛开展政银企对接，把握好政策时度效。各地商务主管部门、财政部门、人民银行分支机构、税务部门、银保监局、外汇局分支机构加强对接，协调解决政策落实过程中的难点问题，确保政策有效传导至市场主体，支持企业纾困发展。

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