人民网北京8月26日电 （记者张文婷）8月26日，中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）公布2021年中期业绩。业绩报告显示，截至2021年6月30日，公司整体业绩保持稳健增长，实现归属于母公司股东的营运利润818.36亿元，同比增长10.1%；年化营运ROE达21.0%；净利润679.63亿元。

回望上半年，面对复杂严峻的外部环境与市场挑战，中国平安相关负责人表示，“得益于长期坚持的综合金融战略的成功实践和科技创新的有益探索，我们向客户、股东与社会交出一份稳健而有温度的中期业绩答卷。”

就公司整体情况来看，业绩报告显示，归属于母公司股东的净利润580.05亿元，同比下降15.5%。平安向股东派发中期股息每股现金人民币0.88元，同比增长10.0%；并经董事会批准，拟使用自有资金实施50-100亿元A股股份回购。

此外，中报数据显示，截至2021年6月末，个人客户数超2.23亿；同时持有多家子公司合同的个人客户数占比提升至38.7%。2021年上半年，团体业务综合金融融资规模同比增长36.1%。

寿险改革仍将继续 产险业务稳健

保险作为中国平安三大核心金融业务之一，自2020年初启动寿险改革以来，其发展备受市场关注。改革难免会经历阵痛，中国平安此刻正处于这一阶段。

中报显示，2021年上半年，寿险及健康险业务实现营运利润502.30亿元，同比下降2.5%；年化营运ROE为35.0%，同比下降4.2个百分点。受疫情后国内外经济形势不确定性影响，保障型业务消费支出放缓，新业务价值同比下降11.7%至273.87亿元。

据公司相关负责人表示，目前，寿险改革试点已取得一系列正面成效，公司将坚定不移持续推进改革，为寿险与健康险业务未来10年的可持续健康发展筑牢基础。

产险方面，2021年上半年，平安产险不断优化客群结构，加强风险筛选，整体综合成本率同比优化2.2个百分点至95.9%，实现营运利润107.91亿元，同比增长30.4%；加强创新科技应用，持续推动客户经营线上化，截至2021年6月末，“平安好车主”APP作为中国最大的用车服务APP，注册用户数突破1.39亿，6月当月活跃用户数突破3,100万。平安产险不断提升用户体验，线上理赔服务持续领先，家用车“一键理赔”功能使用率达92%。

中国平安的第二个“王牌”业务银行业务亦处于稳健增长态势。中报显示，2021年上半年实现营业收入846.80亿元，同比增长8.1%；净利润175.83亿元，同比增长28.5%。截至2021年6月末，不良贷款率1.08%，较年初下降0.10个百分点；拨备覆盖率259.53%，较年初上升58.13个百分点。

投资端，截至2021年6月30日，公司保险资金投资组合规模近3.79万亿元，较年初增长1.2%。受资本市场波动及减值计提增加等因素综合影响，2021年上半年，年化净投资收益率3.8%，年化总投资收益率3.5%。在长期资产供给紧缺的环境下，公司通过资产配置确保久期缺口维持在合理水平。同时，公司不断加强风险排查和投后管理，全面提升风险管理水平，确保整体投资风险可控。

2021年上半年，证券业务及其他资产管理业务营运利润实现良好增长。

布局医疗健康生态战略 深化金融科技应用

今年五一假期前夕，中国平安公布了参与方正集团重整这一消息，这一举动被视作是其深化医疗健康产业布局的关键一环。

中报显示，中国平安的医疗健康生态业务呈现多点开花态势。截至2021年6月末，中国平安累计服务170个城市，覆盖超4万家医疗机构、约95万名医生。

在用户端，平安好医生业务规模不断扩展。2021年上半年，平安好医生累计注册用户量达4.01亿，累计线上咨询量近11.83亿人次，营业收入同比增长39.0%至38.18亿元。在支付端，截至2021年6月末，平安医保科技已累计中标22个省级平台建设工程项目，上半年新中标10个省级平台建设工程项目。

作为涉足金融科技领域较早的企业，中国平安高度重视核心技术研发和自主知识产权掌控。截至2021年6月末，公司科技专利申请数较年初增加3,508项，累计达34,920项。金融科技及数字医疗专利申请数保持全球第一位，人工智能与区块链专利申请数位居全球前三位。

中国平安亦将科技能力广泛应用于金融主业，旨在促销售、提效率、控风险。同时，持续探索创新商业模式，加速推进“金融服务、医疗健康、汽车服务、智慧城市”生态圈建设。2021年上半年，科技业务总收入488.09亿元，同比增长14.2%；营运利润69.62亿元，同比增长72.1%。

展望下半年，中国平安董事长马明哲表示，公司将坚定不移地聚焦做强综合金融主业，全力推动以寿险改革、数字化赋能为核心的高质量发展，加快科技创新和生态建设，促进各项业务健康发展，并积极履行企业公民责任，为广大客户、股东和社会创造稳健增长的价值。

(责编：张文婷、章斐然)