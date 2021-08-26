原标题：华为云进入拉美两周年 创新技术保护生物多样性

8月25日-9月3日，华为云举行拉美开服两周年庆活动，分享如何运用云计算、AI、大数据等创新技术，帮助拉美地区进行数字化转型。

华为公司高级副总裁、华为云CEO、消费者云服务总裁张平安表示：“华为云一直秉持全球化加本地化战略，拉丁美洲作为云计算发展最重要的新兴市场之一，华为云在拉美大力投入资源并取得快速增长。未来，华为云将通过四项举措加强对拉美政企客户数字化转型与智能升级的支持，包括华为云的持续技术创新，华为云与华为终端云的深度协同，为拉美客户提供全球业务以及统一的全球生态。希望更多的伙伴与华为云一起，在全球构筑一个健康的数字生态，成为智能世界的云底座。”

2021年8月17日，在华为TECH4ALL项目倡议下，华为联合雨林保护组织Rainforest Connection (RFCx)和智利环境部（MMA）和智利环境监督局（SMA）等，启动了“森林守护者”项目。该项目以网络和人工智能技术为动力，旨在防止纳韦尔布塔国家公园的非法盗猎活动，保护当地的濒危物种达尔文狐。

华为和RFCx合作，通过布置在雨林中的太阳能声音监测系统“自然守卫者”采集声音，并利用华为云AI识别电锯和猎枪声响。“自然守卫者”能够在高温高湿、烈日暴雨等极端环境下保持全天候不间断工作，实时采集环境声音数据，并上传到云端服务器。经过华为云一站式AI开发平台ModelArts训练后的人工智能模型能够识别不同动物的叫声，使专家能够研究特定物种的分布和行为，通过适应性管理更好地指导环境保护工作。

在哥斯达黎加，华为云还帮助RFCx构建智能模型，检测和分析蜘蛛猴的声音，为研究者提供蜘蛛猴栖息地、威胁甚至生活习惯的信息，从而保护森林中的濒危物种。

华为云自2019年在拉美开服以来，一直致力于与本地伙伴一起助力各行各业数字化转型，覆盖零售、物流、教育、金融、互联网、医疗等领域。

零售领域，华为云支持拉美部分TOP零售公司业务转型，打通线上线下流程，支撑业务智慧化转型，为整个行业的数字化转型树立新标杆。

物流领域，华为云支持阿根廷TOP物流公司整合SAP HANA ICT基础设施，实现了流程简化、平台高可用、用户体验升级，降低运营成本，加速流程数字化转型。

金融领域，华为云支持当地TOP银行敏捷开发转型，提升银行移动和创新业务迭代速率，支撑银行数字化转型。

过去一年，华为云在拉美持续投入，新开服墨西哥第二个Region和巴西、智利的两个新AZ。截至目前，华为云在全球23个地理区域建设了45个可用区，其中在拉美区域运营智利、巴西、墨西哥三个核心Region，及阿根廷、秘鲁两个国家Region，共8个AZ，是拉美节点数最多的云服务供应商，为拉美客户提供稳定、高效、低时延的云服务体验。

(责编：赵超、陈键)