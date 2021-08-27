沟尔普村奔小康
雨后清晨，麦粒山云雾缭绕，磨子河静静流淌。色彩鲜艳的藏式民居外，一片片蔬果大棚闪着银光，与县城隔河相望的沟尔普村宛如仙境。
沟尔普村位于四川省甘孜藏族自治州道孚县麻孜乡西南，距县城仅0.5公里，处在川藏线北线317国道特色生态产业带和甘孜州鲜水河流域产业带的交叉点。搞旅游、种蔬果，川藏线带动这里的藏族同胞走上了致富路，沟尔普村也成了美丽乡村。
“益洛，快点上车，要迟到了。”一大早，洛绒扎西正准备开车送孙子去县城的幼儿园。“以前根本不敢想，到县城连10分钟都不要，更不敢想还能开上汽车。”洛绒扎西对记者说，以前鲜水河上没有大桥，眼看着县城就在对岸，可是过不去。想要去趟县城，要么坐牛皮船，要么得绕行瓦日镇，多走将近20公里路。
“后来有了铁索桥，再后来修建的入城大桥更是宽得很，去县城变得越来越方便。”洛绒扎西说，现在村里60%以上的家庭都有了小汽车。村子变成了景区，村民接待游客，在家中就能实现增收。
“我们沿着川藏线往拉萨走，看到这里藏房艳丽别致、村庄清幽雅静，宛若世外桃源，忍不住就‘刹了一脚’。”武汉游客李小冬在沟尔普村的客栈里住了一宿，整个身心都放松下来，“今天打算和旅伴去爬山，欣赏格桑花海，躺在山坡上看看蓝天白云。”
沟尔普村位于九寨沟旅游环线，每天都有川流不息的车辆和南来北往的游客经过，但村民以前从来没想到能把人留下来。
“改变发生在2018年，郫都区对口支援道孚工作队拿出了一份乡村旅游规划。”成都市郫都区第六批对口支援队领队俞强说，当年郫都区投入150万元对沟尔普村村庄风貌进行全面改造，请来乡村规划师统一规划设计，按照民宿标准对藏式民居进行改造。
洛绒扎西家原来住的是藏式小平房，只够自己一家人生活居住。2018年在政府扶持下，他家将房屋改造成了农家乐，2019年开门迎客，游客纷至沓来。洛绒扎西满是欢喜，“这两年家里光旅游接待收入就有近10万元，全村旅游综合收入100多万元。”
郫都区集中对口帮扶道孚县的产业资金，分摊到41个需要帮扶的村，在沟尔普村建设了300亩现代农业园区。“我们希望让牧区群众也分享到产业红利。”郫都区第五批对口支援道孚工作队领队林明西说。
沟尔普村尝到了产业发展的甜头。郫都区的产业援助资金落到沟尔普村的有100万元，每年能够带来6万元稳定收入；园区租村民的地，每亩年租金680元；每年来采摘的零散客人有2000多人次，带动了村里的苹果、核桃等农产品销售……
道路畅通后，道孚县积极参加产销对接活动，招商引资2.1亿元。“去年固定资产投资增速高于全州10个百分点，增速排名首次进入全州第一方阵。”道孚县委书记蒲永峰说，城镇居民人均可支配收入30672元，增长8.6%；农村居民人均可支配收入12079元，增长10.8%。
《 人民日报 》（ 2021年08月27日 05 版）
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