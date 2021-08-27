本报记者 强郁文

清晨6点，位于湖北潜江后湖管理区的中国小龙虾交易中心一片繁忙。刚从虾田里打捞上来的一筐筐小龙虾活蹦乱跳，在这里被分拣、打包、发货。8至16小时内，这些小龙虾将被送达500多个城市的菜市场和生鲜超市。

“不用抵押物，凭借小龙虾的发货数据，就通过手机银行成功申请了100万元贷款，今年的资金周转不成问题了！”湖北楚小农商贸有限公司经营部负责人彭飞说。

彭飞是小龙虾交易中心近500户商家中的一员。2017年，他与人合伙出资100万元创业，公司面向全国供应淡水产品，年出货量约300吨，货值1500余万元，是交易中心里排名靠前的销售商。

但是，没有足够的固定资产，就无法进行有效抵押，像彭飞这样的虾商经常面临融资难题。“我们平时用现款从虾农那里收购小龙虾，每天发货量有7000多斤。但回款周期一般在7天以上，有时一天就要垫付20多万元，资金压力很大。”彭飞说。

面对虾农、虾商的需求，众邦银行发挥智能化优势，着手构建数据模型，设计线上融资方案。现在，商户们申请贷款，只需要进入手机银行，按照提示完成身份识别、信息录入，线上签署贷款合同，等待3至5分钟的审核时间，就可以提用资金。

如何通过网络实现精准放贷？

众邦银行客户经理普俊介绍，小龙虾产业链条经营主体的融资需求个性化强、季节性明显，呈现“短小频急”的特点，帮助虾农设计线上融资方案，决策环节多、研发链路长、运营成本高。“我们运用区块链、物联网和5G技术，提升金融风控的质量和效率，实现了风控智能化。”

普俊说，根据发货件数，可以测算出发货量。虾商线上授权同意后，银行通过实时获取发货数据，估算出商户的业务规模，经系统量化评估和风控模型自动审批，就能按照一定比例给予授信额度。

今年4月，湖北省出台《关于培育壮大农业产业化龙头企业的意见》，将围绕优质稻米、生猪、特色淡水产品（小龙虾）、蔬菜（食用菌、莲）、家禽及蛋制品、茶叶、现代种业、菜籽油、柑橘、道地药材十大重点农业产业链进行强链、补链，推进全省农业产业链高质量发展。

今年以来，众邦银行着力支持湖北省重点农业产业链发展，通过“上网下乡，链接城乡”，创新研发“农链贷”“农易贷”产品，对湖北省的小龙虾、香菇、茶叶等特色农业产业链开展金融定向支持，助力湖北乡村振兴。

众邦银行行长程峰介绍，自2018年以来，涉农贷款业务逐年快速增长，截至2020年末，涉农贷款余额为16.39亿元。“今年，我们将继续发展绿色信贷业务，大力推广‘乡村振兴贷’等产品，帮助湖北农业产业化龙头企业持续壮大，提升金融服务振兴乡村能力。”程峰说。

《 人民日报 》（ 2021年08月27日 09 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)