国务院第三次全国国土调查领导小组办公室 自然资源部 国家统计局

2018年9月，国务院统一部署开展第三次全国国土调查（以下简称“三调”），以2019年12月31日为标准时点汇总数据。“三调”全面采用优于1米分辨率的卫星遥感影像制作调查底图，广泛应用移动互联网、云计算、无人机等新技术，创新运用“互联网+调查”机制，全流程严格实行质量管控，历时3年，21.9万调查人员先后参与，汇集了2.95亿个调查图斑数据，全面查清了全国国土利用状况。

现将全国主要地类数据公布如下：

（一）耕地12786.19万公顷（191792.79万亩）。其中，水田3139.20万公顷（47087.97万亩），占24.55%；水浇地3211.48万公顷（48172.21万亩），占25.12%；旱地6435.51万公顷（96532.61万亩），占50.33%。64%的耕地分布在秦岭—淮河以北。黑龙江、内蒙古、河南、吉林、新疆等5个省份耕地面积较大，占全国耕地的40%。

位于一年三熟制地区的耕地1882.91万公顷（28243.68万亩），占全国耕地的14.73%；位于一年两熟制地区的耕地4782.66万公顷（71739.85万亩），占37.40%；位于一年一熟制地区的耕地6120.62万公顷（91809.26万亩），占47.87%。

位于年降水量800mm以上（含800mm）地区的耕地4469.44万公顷（67041.62万亩），占全国耕地的34.96%；位于年降水量400—800mm（含400mm）地区的耕地6295.98万公顷（94439.64万亩），占49.24%；位于年降水量200—400mm（含200mm）地区的耕地1280.45万公顷（19206.74万亩），占10.01%；位于年降水量200mm以下地区的耕地740.32万公顷（11104.79万亩），占5.79%。

位于2度以下坡度（含2度）的耕地7919.03万公顷（118785.43万亩），占全国耕地的61.93%；位于2—6度坡度（含6度）的耕地1959.32万公顷（29389.75万亩），占15.32%；位于6—15度坡度（含15度）的耕地1712.64万公顷（25689.59万亩），占13.40%；位于15—25度坡度（含25度）的耕地772.68万公顷（11590.18万亩），占6.04%；位于25度以上坡度的耕地422.52万公顷（6337.83万亩），占3.31%。

（二）园地2017.16万公顷（30257.33万亩）。其中，果园1303.13万公顷（19546.88万亩），占64.60%；茶园168.47万公顷（2527.05万亩），占8.35%；橡胶园151.43万公顷（2271.48万亩），占7.51%；其他园地394.13万公顷（5911.93万亩），占19.54%。园地主要分布在秦岭—淮河以南地区，占全国园地的66%。

（三）林地28412.59万公顷（426188.82万亩）。其中，乔木林地19735.16万公顷（296027.43万亩），占69.46%；竹林地701.97万公顷（10529.53万亩），占2.47%；灌木林地5862.61万公顷（87939.19万亩），占20.63%；其他林地2112.84万公顷（31692.67万亩），占7.44%。87%的林地分布在年降水量400mm（含400mm）以上地区。四川、云南、内蒙古、黑龙江等4个省份林地面积较大，占全国林地的34%。

（四）草地26453.01万公顷（396795.21万亩）。其中，天然牧草地21317.21万公顷（319758.21万亩），占80.59%；人工牧草地58.06万公顷（870.97万亩），占0.22%；其他草地5077.74万公顷（76166.03万亩），占19.19%。草地主要分布在西藏、内蒙古、新疆、青海、甘肃、四川等6个省份，占全国草地的94%。

（五）湿地2346.93万公顷（35203.99万亩）。湿地是“三调”新增的一级地类，包括7个二级地类。其中，红树林地2.71万公顷（40.60万亩），占0.12%；森林沼泽220.78万公顷（3311.75万亩），占9.41%；灌丛沼泽75.51万公顷（1132.62万亩），占3.22%；沼泽草地1114.41万公顷（16716.22万亩），占47.48%；沿海滩涂151.23万公顷（2268.50万亩），占6.44%；内陆滩涂588.61万公顷（8829.16万亩），占25.08%；沼泽地193.68万公顷（2905.15万亩），占8.25%。湿地主要分布在青海、西藏、内蒙古、黑龙江、新疆、四川、甘肃等7个省份，占全国湿地的88%。

（六）城镇村及工矿用地3530.64万公顷（52959.53万亩）。其中，城市用地522.19万公顷（7832.78万亩），占14.79%；建制镇用地512.93万公顷（7693.96万亩），占14.53%；村庄用地2193.56万公顷（32903.45万亩），占62.13%；采矿用地244.24万公顷（3663.66万亩），占6.92%；风景名胜及特殊用地57.71万公顷（865.68万亩），占1.63%。

（七）交通运输用地955.31万公顷（14329.61万亩）。其中，铁路用地56.68万公顷（850.16万亩），占5.93%；轨道交通用地1.77万公顷（26.52万亩），占0.18%；公路用地402.96万公顷（6044.47万亩），占42.18%；农村道路476.50万公顷（7147.56万亩），占49.88%；机场用地9.63万公顷（144.41万亩），占1.01%；港口码头用地7.04万公顷（105.64万亩），占0.74%；管道运输用地0.72万公顷（10.85万亩），占0.08%。

（八）水域及水利设施用地3628.79万公顷（54431.78万亩）。其中，河流水面880.78万公顷（13211.75万亩），占24.27%；湖泊水面846.48万公顷（12697.16万亩），占23.33%；水库水面336.84万公顷（5052.55万亩），占9.28%；坑塘水面641.86万公顷（9627.86万亩），占17.69%；沟渠351.75万公顷（5276.27万亩），占9.69%；水工建筑用地80.21万公顷（1203.19万亩），占2.21%；冰川及常年积雪490.87万公顷（7362.99万亩），占13.53%。西藏、新疆、青海、江苏等4个省份水域面积较大，占全国水域的45%。

“三调”是一次重大国情国力调查，也是党和国家机构改革后统一开展的自然资源基础调查。“三调”数据成果全面客观反映了我国国土利用状况，也反映出耕地保护、生态建设、节约集约用地方面存在的问题，必须采取有针对性的措施加以改进。要坚持最严格的耕地保护制度，压实地方各级党委和政府耕地保护责任，实行党政同责。要坚决遏制耕地“非农化”、严格管控“非粮化”，从严控制耕地转为其他农用地。从严查处各类违法违规占用耕地或改变耕地用途行为。规范完善耕地占补平衡。确保完成国家规划确定的耕地保有量和永久基本农田保护目标任务。要坚持系统观念，加强顶层规划，因地制宜，统筹生态建设。要坚持节约集约，合理确定新增建设用地规模，提高土地开发利用效率。继续推动城乡存量建设用地开发利用，完善政府引导市场参与的城镇低效用地再开发政策体系。强化土地使用标准和节约集约用地评价，大力推广节地模式。

“三调”成果是国家制定经济社会发展重大战略规划、重要政策举措的基本依据。要加强“三调”成果共享应用，将“三调”成果作为国土空间规划和各类相关专项规划的统一基数、统一底图，推进国家治理体系和治理能力现代化。

（新华社北京8月26日电）

《 人民日报 》（ 2021年08月27日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)