本报记者 李 贞

近年来，江西省丰城市大力实施智能制造优先发展战略，积极引导企业以智能制造为主攻方向，助力产业技术变革和优化升级。图为丰城市某公司车间内的机器手臂在自动作业。

周 亮摄（人民图片）

重庆市沙坪坝区打造“科创智核”创新驱动，并大力发展高端装备制造、互联网新能源汽车、新材料等战略性新兴产业。图为8月17日，位于沙坪坝区某公司的数字化生产车间内，工人正在查看设备监控系统大屏。

孙凯芳摄（人民图片）

制造业是实体经济的重要基础。通过技术创新、产业创新，推动制造业加速向数字化、网络化、智能化发展，是中国从制造业大国迈向制造业强国的关键。日前，工信部、科技部、财政部、商务部、国务院国资委、证监会等六部门联合印发《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》，就提高优质企业自主创新能力、引导优质企业高端化智能化绿色化发展等方面提出了指导意见。

智能化水平大大提升

为促进制造业企业走向高端化、智能化、绿色化，《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》（以下简称《意见》）提出加快推进新一代信息技术和制造业融合发展。

中国宝武钢铁集团就是一个将5G、物联网、人工智能、云计算等技术充分应用于钢铁生产的企业代表。

位于上海的宝山钢铁基地C008热镀锌智能车间被称为“黑灯工厂”，凭借人工智能研判、工业机器人、远程集中控制等多项技术，工厂内无需人工操作，可以实现24小时不开灯作业。车间内，从调运钢卷上料，到巡视高炉，再到在锌锅区域捞渣作业，已全部由机器人完成，颠覆了人们对钢铁生产的旧印象。

在长江边的宝山基地全天候成品码头，则利用5G技术，让重载公路无人驾驶车辆成为运输主力。一辆辆蓝色车身、能载重120吨的无人驾驶重载框架车从卷材仓库驶出，沿着预定路线，将成品卷材送往码头。当重载框架车停到船舷旁，无人吊机会将钢铁卷材一一吊起，精准送入船舱。去年底，宝武钢铁集团还发布了历经5年研发而成的工业互联网平台，可形成链接350多万台设备、14万家企业、1600多个工业模型的规模。

工信部数据显示，“十三五”以来，中国制造业数字化网络化智能化水平显著提升，试点示范项目生产效率平均提高45%、产品研制周期平均缩短35%。根据《“十四五”智能制造发展规划》（征求意见稿），到2025年，规模以上制造业企业基本普及数字化，重点行业骨干企业初步实现智能转型。

加快工业软件自主研发

目前，中国在智能制造领域仍存在一些短板，在软硬件上需要突破“卡脖子”的挑战。如何加快工业软件的自主研发工作、实现核心工业软件的国产化，正是智能制造发展中的一个焦点。

工业软件是工业制造的大脑和神经，包括研发设计、业务管理、生产调度、过程控制和运营维护的相关软件与系统，是计算机技术在工业领域、工程领域的应用。数据显示，2019年中国工业软件产品实现收入1720亿元，2020年进一步增长，达到1974亿元，同比增长11.2%。

《意见》在提到提高优质企业自主创新能力时指出，应“推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用，提高企业软件化水平”。据沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理李克明介绍，近年来，一批软件企业和高校院所开始打造国产商业化工业仿真软件，正逐步显现出产业聚集的态势，也涌现出一些代表性的企业和产品，但是工业仿真软件自主研发企业在规模、市场占有率方面还非常弱小。

李克明建议，可尝试给予软件开发企业税收优惠，鼓励软件企业研发的首批软件给行业企业试用，也可以尝试成立应用企业牵头的国产仿真软件合作攻关平台，采取市场化运营，主管机构给予政策、资金支持，吸纳一批自主研发工业仿真软件企业加入平台，加快推动产业化应用。

校企互动促进科技成果转化

促进科研与产业深度融合，也是提升制造业创新能力的关键。对此，《意见》提出，推动国家重大科研基础设施和大型科研仪器向优质企业开放。

在哈尔滨工业大学（深圳）研究生院水资源利用与水环境安全研究中心，价格高昂的设备可以共享，为企业提供服务。“学校实验室配置的废水重金属含量快速检测进口设备，价格最低的也要七八十万元，每启动一次的成本大约需要2000元。如果中小企业为了做一两次样本检测，就额外添置这类设备、配置专职实验人员，显然没有必要。但对于学校来说，实验室每天都会检测批量样本，一家企业的几个样本拿到这里检测成本极低。”据该研究中心研究员王宏杰介绍，学校科研仪器设备的共享为企业减少了不必要的成本投入，助力企业创新发展。

这样的校企互动得到政策上的支持。每年，科技部和财政部会对中央级高等学校和科研院所等单位重大科研基础设施和大型科研仪器开放共享进行评价考核。评价考核内容就包括“共享服务成效”，即围绕重大科技创新和中小微企业需求提供共享服务的情况等。对评价考核结果较好的单位，通过后补助予以支持；对于评价考核结果较差的单位，视具体情况予以公开通报、核减相关经费等相应的处理。相应政策极大鼓励了高校和科研院所，校企更好更高效的互动必将进一步促进科技成果转化。

(责编：胡永秋、杨光宇)