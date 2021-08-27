西北边陲焕发开放活力
——2021线上亚欧商博会开幕
2021年08月27日05:15 | 来源：人民网－人民日报海外版
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5月27日，出境中欧（中亚）班列停靠在新疆阿拉山口站内。
8月25日，在2021线上亚欧商品贸易博览会直播基地，直播团队线上推介农副产品。
地处丝绸之路经济带核心区的新疆，创新运用数字化手段，首次以线上线下相结合方式，开启2021线上亚欧商品贸易博览会。
线上平台在2021年8月25日至2022年8月24日期间，为参展企业提供持续一年的在线展览展示服务，并通过专题展形式，长期为参展企业提供数字化服务，将平台建设成为“永不落幕的在线展会平台”。本届博览会上，主办方还用新媒体形式为参展企业提供展示产品的渠道，鼓励企业直播带货，助推传统贸易向数字化贸易转型。
近年来，新疆坚持把自身的区域性开放战略融入丝绸之路经济带建设和国家向西开放的总体布局，不断丰富对外开放载体、提升对外开放层次、创新开放型经济体制。目前，新疆与170多个国家和地区建立了经贸关系，与16个国家25个国际城市直接通航，与101个国家和地区开展了跨境人民币结算业务。
(责编：胡永秋、杨光宇)
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