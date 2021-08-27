原标题：小小机器人 又萌又能干

日本ZMP公司展示了多款系列机器人。快递机器人“DeliRo”以人步行速度移动，通过多台照相机和激光传感器检测出周围行人，可自动回避障碍物。无人微型卡车“DeliRoTruck”用途广泛，可用于购物、搬运、垃圾回收等等。自动驾驶代步机器人“RakuRo”则通过表情、声音等与周围行人交流。图为日本ZMP公司社长谷口恒讲解系列自动驾驶机器人性能。

本报驻日本记者 陈超摄

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