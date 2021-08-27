张家伟

原标题：用金属基催化剂 将塑料废弃物回收“升级”

中国团队8月17日在英国《自然·通讯》期刊发表一项研究报告说，他们使用金属基催化剂将常见的聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）塑料转化为有较高价值的化学物质和氢燃料，有助于对这类塑料废弃物的高效升级回收。

PET塑料在包装领域有广泛应用，如用于饮料瓶等。随着许多地方的塑料废弃物与日俱增，相关生态系统被严重破坏。消除塑料垃圾的一个有效方法是将其转化成有较高价值的产品，称为“升级回收”，然而现有的升级回收技术并不理想。

在这项研究中，来自清华大学等机构的团队使用镍基和钴基催化剂，在室温下促进PET转化为价值更高的产品。据研究报告介绍，经过电解和产物分离，团队将固体塑料转化为具有商业价值的固体化学物质（例如动物饲料中常添加的二甲酸钾）以及氢燃料。

团队评估了这一过程的经济可行性，估计升级回收1吨塑料垃圾的净收入约为350美元。他们认为，相关升级回收技术在减少塑料垃圾方面具有较好潜力。

(责编：赵超、陈键)