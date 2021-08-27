新华社记者高敬

原标题：守护我们的蓝色大海，未来要从何处发力？

我国海洋生态环境保护工作近年来取得积极进展，但依然面临很多问题和挑战。守护我们的蓝色大海，未来要从何处发力？生态环境部26日举行新闻发布会，详解海洋生态环境保护。

进一步加强近岸海域污染防治和综合治理

生态环境部海洋生态环境司副司长张志锋表示，“十三五”是我国海洋生态环境治理力度最大、改善程度最高的五年。2020年全国近岸海域优良水质比例达到77.4%，如期完成“十三五”水质改善目标。

中国海警局新闻发言人刘德军在发布会上介绍，中国海警局联合生态环境部、交通运输部、国家林草局等有关部门部署开展了“碧海2021”海洋生态环境保护专项执法行动，强化盗采海砂、非法倾废、危害珍贵濒危野生动物等三类违法犯罪活动，不断强化打击力度。截至目前，相关部门侦办涉砂案件438起，累计查处倾废案件57起，侦破危害珍贵濒危野生动物和保护区内非法捕捞水产品案11起。

张志锋表示，下一步将加强近岸海域污染防治和综合治理：一是陆海统筹、精准施策，紧盯水质污染重、易反弹的海湾河口，把牢入海河流和排污口两道主要闸口，因地制宜拓展氮磷等入海污染物总量控制范围，精准实施陆海污染源头治理和联防联控。

二是污染减排和生态扩容并重，在加强源头减排的同时，会同有关部门做好生态保护扩容，统筹推进河口海湾、滨海湿地等典型海洋生态系统的保护和修复，不断提升近岸海域污染自净能力。

三是强化近岸海域污染防治工作的监督，扎扎实实推进近岸海域生态环境质量持续改善。

联防联控治理黄海浒苔

今年山东青岛遭遇严重浒苔侵袭。张志锋表示，根据生态环境部卫星遥感监测结果，今年黄海浒苔最大分布范围约为6万平方公里，约是去年的2.3倍。

近十几年来，浒苔在我国黄海海域连续暴发，对青岛等沿岸城市群众生产生活和生态环境带来不利影响。他介绍，目前，山东省和青岛市已经形成一套浒苔灾害应急处置的工作流程和方案，通过设立海上拦截、打捞、清理等多道防线降低浒苔绿潮带来的影响。

近年来，生态环境部配合自然资源部等有关部门积极开展黄海浒苔绿潮联防联控工作：一是采用遥感等多技术手段开展浒苔绿潮灾害跟踪监测，推动绿潮灾害防控技术的研究和应用；二是进一步加强陆海统筹的污染防治和滨海湿地保护修复等工作，降低氮磷等营养物质入海量，逐步消除浒苔发生的富营养化基础。

张志锋说，黄海浒苔连续多年暴发且年际间出现反复，反映我国近海生态环境长期受到高强度人为活动、气候变化等多重因素影响，海洋生态环境改善还未从“量变”转为“质变”，近海生态环境安全形势依然严峻，从根本上解决黄海浒苔问题仍然需要持续发力、久久为功。

加强海洋气候变化监测与评估等工作

“气候变化带来的海洋变暖和酸化问题，已成为全球共同面临的重大生态环境问题。”张志锋表示，下一步将重点加强海洋气候变化监测与评估等工作。

他介绍，近年来，全球气候变化导致海水温度持续升高，我国近海海表温度也呈明显上升趋势。海洋升温会引发海平面上升，加剧海浪灾害，并可能导致赤潮、水母、外来物种入侵等生态灾害风险升高。另一方面，海平面上升又会加剧海水入侵、土壤盐渍化、风暴潮等海洋灾害，导致海洋带的红树林等宝贵的海洋生态系统破坏受损，引起滨海湿地退化和生境演变，威胁海岸带生态安全和群众生产生活安全。

他表示，海洋作为地球上最大的碳汇，吸收二氧化碳也会产生负面影响，导致海水pH值持续降低，引发海洋酸化。科学研究表明，目前全球表层海水pH值较工业革命前下降约0.1，这对海洋pH值来说是一个很大的变化，并且海水酸化的趋势还在进一步持续。

张志锋介绍，下一步，生态环境部拟重点加强海洋气候变化监测与评估，结合现有海洋生态环境监测业务体系，将海洋变暖、酸化等对海岸带和近海生物生态的影响纳入常规业务监测。试点推动珊瑚礁、贝类等典型海洋生物受海洋酸化影响的长期监测，并且开展生态环境风险评估预警。此外，加快推进基础能力和人才队伍建设，深化国际合作等。

(责编：赵竹青、陈键)