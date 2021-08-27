雷少波

原标题：从智博会出发，观察与记录智能时代

时代是出卷人，每个国家，每个城市，乃至我们每个人都在做答卷。智能时代，大数据是新的生产资料，人工智能与云计算是新的生产力，区块链是新的生产关系，而5G与物联网则是基础工具和重要载体。这些新技术，既“单兵突破”又关联协同，既有宏大叙事又有静水深流，既有波澜壮阔的颠覆与重塑，又有润物细无声的微创新。

在“发展数字经济，推进数字经济产业化和产业数字化”已成为国家战略的背景下，中国国际智能产业博览会（以下简称“智博会”）永久落户重庆，今年是第四届了，已然成为这个城市一年一度的盛会。

伴智博会而生的还有一套“解码智能时代”丛书。丛书以智博会为第一现场，观察与记录智能时代的变化。2021智博会开幕前夕，“解码智能时代2021”——《从中国国际智能产业博览会瞭望全球智能产业》《来自未来的数智图谱》和《前沿趋势10人谈》如期而至。丛书从智博会出发，带领读者感受智能化为代表的数字经济浪潮；从重庆到中国直至全球，从现在看未来又回望过去。

一场盛会除了带来合作达成、项目落地这些具体成果外，还在于通过很强的仪式感，去扩展整个城市的认知，达成共识，带来全民大脑的持续升级。

面对智能时代，TCL集团董事长李东升表示：“我们只能适应这个时代，进而引领这个时代，而人的‘大脑’升级，是我们跟上时代发展潮流的关键。”也就是说，智能时代，我们的大脑也需要扩展认知，去跟上这个时代；智能时代，我们需要持续地进行“科学普及”，不光是普及知识技术，还要普及思想观念。“解码智能时代”丛书立足重庆市建设“智造重镇”“智慧名城”总体战略，以年度为单位，记录与展望智能化如何为经济赋能、为生活添彩，描述与解答数智变革时代的路径与蓝图，高质量、高效率地完成了智能时代的科普工作。

每一次大的产业变迁，都会影响一批城市的起落。曼彻斯特的兴起离不开传统手工业向机器化大工业的飞跃；硅谷的兴起，推动了科技步入信息时代，加快了整个世界的信息流通与运转。而在中国，互联网，特别是消费互联网，在很大意义上成就了杭州。

消费互联网大局已定，而智能时代的开启，工业互联网方兴未艾，肯定又会给许多城市带来机遇。类比杭州，我们看到了重庆的无限可能：杭州当年拥有的是轻工制造业优势，而重庆拥有重工制造业优势。杭州把握住互联网的契机实现小商品卖遍全世界、轻工业崛起，重庆则可能通过积极主动拥抱人工智能、拥抱智能产业，实现自身制造业与人工智能的融合，成为下一个时代智能制造的领先者。

当下，中国每个城市必须找准自己在智能时代中的产业定位，一旦失位，整个城市可能会失去发展势能。重庆大力发展智能产业，既是传统产业转型升级的现实需要，更有“重仓”布局战略性新兴产业的长远考虑。而作为智能产业年度印记的“解码智能时代2021”，就是在向管理者和公众讲解重庆的战略定位“智造重镇”“智慧名城”，以及战略路径“芯屏器核网”“云联数算用”“住业游乐购”。

这套丛书的重要功能，就是把相对“硬核”的趋势、科技、产业、产品等进行“软化”，继而通俗化表达，让不同层次的人都能读懂，都能找到自己喜欢的内容。

其中，《解码智能时代2021：从中国国际智能产业博览会瞭望全球智能产业》以图文并茂的形式呈现了2020线上智博会的丰硕成果和全球智能产业的应用案例、发展现状及趋势。《解码智能时代2021：来自未来的数智图谱》从技术科普与案例解读的角度，历数智能化时代的变革逻辑、机遇与挑战，并深入解读“芯屏器核网”“云联数算用”“住业游乐购”背后的产业格局和实施路径。《解码智能时代2021：前沿趋势10人谈》则聚焦10个业界与公众最为关注的热点话题，通过访谈10位来自理论研究和智能产业领域的代表人物，挖掘智能时代思考者、研究者、探索者与实践者的前瞻性思考。

一年一度智博会，一年一度“解码时代”，丛书已经成为智博会的一张重要文化名片，也是在智能化领域有重要影响力的系列读物。我们将一年一年地做下去，聚沙成塔，全面深入地记录这个时代。

（作者：雷少波，系重庆大学出版社副总编辑）

(责编：赵超、陈键)