变暖和酸化正在威胁海洋生态环境健康
2021年08月27日08:02 | 来源：光明日报
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原标题：变暖和酸化正在威胁海洋生态环境健康
海洋在全球气候变化和碳循环过程中发挥着基础性的重要作用，维护发展海洋蓝色碳汇、稳步提升海洋碳汇能力成为助力我国实现碳达峰碳中和目标的重要工作。在生态环境部26日召开的月度例行新闻发布会上，该部海洋生态环境司副司长张志锋表示，海洋变暖和酸化问题已经成为全球面临的重大生态环境问题。
如何减轻变暖和酸化给海洋生态环境带来的负面影响？据悉，生态环境部拟重点加强海洋气候变化监测与评估、气候变化的海洋生态环境风险监测与评估，加快推进基础能力和人才队伍建设。具体举措包括：将海洋变暖、酸化等对海岸带和近海生物生态的影响纳入常规业务监测，试点推动珊瑚礁、贝类等典型海洋生物受海洋酸化影响的长期监测，并开展生态环境风险评估预警等。“下一步，我们将会同有关部门和沿海地方推动海洋减污与应对气候变化协同增效，通过削减和控制氮磷等污染物排海量，持续降低近岸海域富营养化水平，以此缓解气候变化下海洋酸化、缺氧等生态灾害风险。此外，还要将碳中和与适应气候变化指标纳入红树林、海草床、盐沼等典型海洋生态系统保护修复监管范畴，探索以增强气候韧性和提升蓝色碳汇增量为导向的海洋生态保护修复新模式。”张志锋表示。
(责编：赵超、陈键)
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