原标题：打造直抵基层的数字化高速公路

在数字中国建设的快速推进下，基层治理正在全面、深度地与数字化、智能化技术融合互动，中共中央、国务院《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》为基层治理数字化发展再次按下“加速键”。但在快步向前的同时，基层治理也面临诸多挑战：新型基础设施覆盖不全、数据分散使用困难、应用创新土壤贫瘠、数字化水平亟待提升等等。

新一代信息技术的快速革新正在成为改善这些基层问题的重要支撑，如何充分利用数字化创新技术为基层治理赋能，筑牢基层社会治理根基，成为业界关注重点。

云行：一朵分布式云

为基层治理提供新型基础设施

基层前行，上云先行。作为国内政务云市场最早的布局者和“政务云”概念的提出者，浪潮认为，计算边缘化已成为当下政务云发展新趋势。随着基层社区业务场景和算力需求的日益增加，为有效避免基层社区数据堆积、信息滞后等问题，以分布式云体系为基础，依托边缘云计算和云边协同技术，构建分布式云边缘节点，将无处不在的计算延伸到数据末端，将十余年的政务云经验沉淀向基层终端和用户侧输送，让基层社区获得与各级省市部门一致的“一朵云”体验，真正实现智慧在云、智能在边。

云行边缘云一体机作为中心云计算向数据源头下沉的重要载体，凭借近场计算云边协同、软硬一体快速建站、自主可控安全可信三大核心优势，满足基层社区更广连接、更低时延的需求，为基层提供高效集约的云环境，为数据治理提供极致性能的算力支撑，全力支开展基层政务服务和创新应用。

数治：一个基层治理数据库

为基层治理提供“赋能源动力”

民有所需，数有所为。数据是基层现代化治理的关键，然而基层工作繁冗复杂，系统多而不通，数据孤岛林立，数据采集难、沉淀滞后、重复上报等问题，成为社区工作者最头疼的事。

依托上下贯通、云边协同的云基础设施，浪潮将政务数据服务向基层社区快速拓展落地，统一基层数据信息采集标准，“自下而上”整合基层排查数据、智能终端采集、物联感知采集等自有数据，“自上而下”融合国家、省、市等下沉的共享数据资源，建设以“基层治理数据库”为核心的数据网格服务体系。根据社区的业务需求，基于 “基层治理数据库”，构建形成“一人一档、一房一档、一车一档、一企一档、一网一档、一格一档”六个一的新型数据管理模式，以数据驱动创新应用，提升基层数字化治理能力，让数据真正赋能基层精细化治理与决策。

基层治理解决方案的“数治”真正实现了政务数据上下联动、融合共享，通过对基层数据的全生命周期智能化管理，让数据时刻“保鲜”好用。

慧用：N个基层智慧应用

为基层治理减负增效

如果说基层治理数据库是基层的“一池活水”，是“源动力”，那么数据创新应用就是不停运转的“水车”，持续为基层治理“输出”精细化服务。

一本“社区台账”，赋能基层高效数据管理。推进社区业务数据化，实现无感上报、智能分析、决策参考等智能服务。

一屏治理，实现社区数字孪生。可视化运管大屏取代人工巡查，实现隐患精准预警及时处理，社区动态时刻“尽在掌握”，为社区工作者减负增效，让群众有更多获得感、幸福感和安全感。

一套微网格体系，实现社区事务多元共治。社区工作者、民警、群众等人员高效联动，社区居民享受多样化社区服务，积分治理激活基层共建活力，全民参与，打造多方共建共治共享的基层社会治理新格局。

基于数据治理与服务，浪潮基层治理平台应用于公共管理、公共服务、公共安全及社区党建等多个场景，同时为基层养老、医疗、教育等社区服务赋能。同时，开放共享平台力量，与众多社区生态产业和合共生。

在与老百姓接触的最近处，关于基层治理的一系列前沿研究成果以整体解决方案为载体正在加速落地：在重庆，城市社区基层治理创新实践，以激活数据为抓手，探索数据要素服务新高地；山东省济南市三涧溪村，依托数字治理，打造乡村振兴的齐鲁样板……未来，将以数字创新之力，继续助力基层在数字化、智能化中激活数据、驾驭数据，让数据流动的创新价值普惠更多人，为推动国家基层治理体系和治理能力现代化建设贡献力量。

(责编：赵竹青、陈键)