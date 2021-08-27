原标题：科技加持鹊桥?解锁网络相亲“新技能”

第七次全国人口普查结果表明，平均每个家庭户的人口为2.62人，我国家庭户规模继续缩小；家庭户规模跌破“三口之家”，意味着在中国社会大变革浪潮，家庭作为最基本的社会组织、制度和结构正在逐步改变。未婚单身青年是单人户的主力军，目前我国单身人口规模已经达到 2 亿多。

“一个人过节假日的时候最想脱单”——珍爱网《2021Q2单身人群调查报告》显示，其中34%调查对象有此心声。在适婚单身群体人数逐年上升的同时，互联网交友平台上的用户活跃度也迅速提高。78.18%调查对象表示，为了早日脱单，曾注册婚恋社交软件。当科技发展深刻和急速地改变着婚恋服务行业的场景，互联网社交也成为单身群体最倾向尝试的“脱单”手段。

选择单身，不等于不相信爱

单身人口数量上升及单身社会的出现，是一场深刻的人口与社会变革，也是经济发展到一定阶段必然会出现的社会现象，不少发达国家和地区都已经进入了这一社会形态，而我国经济在加速发展过程中，人口流动日趋频繁、流动范围扩大、职业流动性增加、流向流量多变的影响加速了人口转变与社会转型。

随着人口集聚分化促使房地产市场不断分化，一线城市房价上涨、生活成本增加，经济因素是单身人士首要的结婚压力因素。问卷调查显示，66.67%调查对象表示不想结婚的原因是房贷、车贷等带来的经济压力。

除了社会因素、经济因素，价值观的变化也大大影响着年轻人的婚恋抉择。据人民智库发布的数据显示，绝大多数“空巢青年”是主动选择独居，其中“想有自己的隐私空间”而选择独居的占比47.5%，区别于传统的婚姻观念还负载着生儿育女、传宗接代的核心需求，当代年轻人步入婚姻的关键指标更偏向个人情感的满足。“嫁给爱情”虽然带有浓烈的理想色彩，但也是当代年轻人在现实情感中的执着追求。珍爱网《2021年轻人婚恋观图鉴》调研中“会让你想结婚的原因”一项，69.14%调查对象选择了“遇到喜欢的人，双方确立长久关系的仪式感”。

大数据的分析结果比起单身青年的自我情感认知要更诚实、更客观，在结婚率逐渐走低的社会现象下，单身青年内心其实并不拒绝一份真情，年轻人即使常常自嘲“母胎solo”、“空巢青年”，遇到心仪人选能长期相伴这一情感需求依然强烈。互联网婚恋服务企业应该利用好大数据，精准把握单身群体需求特征，才能有效开发、优化服务。

科技加持鹊桥 “空巢青年”心不再空

在珍爱网《2021Q2单身人群调查报告》中，对“你曾为脱单做出过哪些努力”这一问题的回答，78.18%调查对象选择“注册婚恋社交软件”，比例远超其余8个选项。

当代年轻人是在互联网环境下成长的一代，已经习惯于线上社交，精准高效的婚恋服务平台正在成为单身青年们的首选脱单方式。移动互联网时代，年轻人更能利用碎片化时间，低成本扩大社交圈，从而找到适合的伴侣。

随着互联网相亲近年来的规范化发展和诚信建设，以及2020年疫情爆发以来各种“云科技”在衣食住行的应用成为人们习以为常的生活手段，人们对“云相亲”的接受程度、信赖程度日益提高。在2020年疫情期间，“云相亲”全程在线上开展，并配置恋爱智能主持人。在活动正式开始时，智能主持人会根据参与嘉宾填写的个人资料及择偶标签，每天为他们精准匹配1-5位异性，匹配成功后主持人会创建专属两人限时1对1的24小时微信群，并在群内交换双方信息开启话题引导，助力参与活动的青年男女在“便捷、高效、安全、私密”微聊中进入“云相亲”交友活动。

科学技术在互联网婚恋服务中的应用还有很大的拓展空间，比如进一步运用AI智能匹配技术，提高推荐人选的精准度及成功率，让用户更高效、更精准寻找到合适的婚恋对象；比如运用区块链技术赋能，使APP平台数据信息更真实、更透明、更安全。

利用科技创新转化为业务优势，精准捕捉用户需求变化，互联网头部婚恋网站的服务对象早已不局限于单身群体、联谊活动的主办单位，互联网婚恋的服务对象和服务范围也正在不断延伸。而借助科技加持的鹊桥码农们，也在不断解锁新的网络相亲“新技能”。

婚恋问题无小事，青年婚恋状况虽说属于个人范畴，但也影响着家庭建设与社会和谐，对国家而言，有了千千万万个美满的家庭，才能为国家发展、民族进步、社会和谐铺就坚实基石。单身群体的婚恋选择需要被理解尊重，同时也值得社会给予更多的帮助、关怀和引导。

(责编：赵竹青、陈键)