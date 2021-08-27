原标题：新冠症状出现前后病毒传播力最强

众所周知，新冠病毒具有很强的传染性，但其传播能力何时最强一直未知，现在，科学家们或揭晓了答案。美国科学家在最新一期《美国医学会杂志》上撰文称，他们的新研究发现，感染新冠病毒的人在发病前两天和发病后三天传染性最强，且无症状感染者发生传播的话，接触者更可能也成为无症状感染者。

研究负责人之一、波士顿大学公共卫生学院流行病学助理教授莱奥纳多·马丁内斯表示：“此前，科学家们使用病毒载量间接测量传染能力，但我们希望通过观察密切接触者中的继发病例，来确认过去这些研究的结果是否能够得到证实。这些研究表明，在症状出现前几天和出现后几天，新冠病毒最容易传播。”

2020年1月至2020年8月期间，马丁内斯等人对约9000名新冠病毒密切接触者进行了追踪和研究。“密切接触”包括家庭接触(定义为住在同一屋檐下或一起吃饭的人)、同事、医院环境中的人员，以及搭乘共享汽车的乘客。研究人员在感染者新冠病毒检测结果呈阳性后，对其进行了至少90天的监测，以区分无症状患者和症状发作之前患者。

研究表明，在被确定为原发病例的人群中，89%出现轻度或中度症状，只有11%无症状，没有人出现严重症状。与其他密切接触者相比，原发病例的家庭成员以及多次或更长时间接触原发病例的人感染病毒的几率更高。但不考虑这些风险因素，如果密切接触者在原发病例出现明显症状前两天或出现症状后三天与其接触，更容易感染新冠病毒。

马丁内斯说：“我们的研究结果表明，与原发病例接触的时机对传播很重要，这进一步证明，在有人感到不适后进行快速检测和隔离是控制疫情的关键步骤。”

此外，与轻度和中度症状的个体相比，无症状原发个体不太可能将新冠病毒传播给密切接触者，但如果他们传播，接触者也不太可能出现明显的症状。马丁内斯说：“这项研究强调了接种疫苗的必要性，这可以降低新冠病毒感染者的严重程度。”

(责编：赵竹青、陈键)